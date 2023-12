Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi del Centro linguistico dell’Università di Siena

Sono aperte fino all’11 dicembre le iscrizioni ai corsi e ai moduli formativi in lingua inglese promossi dal Centro linguistico dell’Università di Siena non solo per la comunità universitaria, ma anche per tutti coloro che vogliono migliorare la preparazione nella lingua inglese.

I corsi sono dedicati allo sviluppo di competenze trasversali, le cosiddette soft skills, nell’ambito della formazione continua e della glottodidattica e al conseguimento di certificazioni linguistiche. A tutti coloro che frequenteranno i corsi sarà assegnato un Open Badge, cioè un certificato digitale.

Questi i corsi in programma promossi dal Centro linguistico dell’Università di Siena: B2 Speaking & Listening skills through intercultural communication for internationalisation; Online language education; English for the World of Fashion & Sustainability; Strategic Business English Intermediate (B2) Conversation Skills; Improve your Conversation Skills: B1 General English; Levels B2-C1 Speaking & Listening Skill Building; Let’s talk! Speaking & Listening for Conversations.

Tutti i moduli formativi si terranno in modalità online nel periodo da gennaio ad aprile 2024.

Agli interessati che non abbiano praticato la lingua da tempo possono sostenere un test di livello online prima di iscriversi, in modo tale da seguire con profitto il corso del livello indicato.

L’elenco dei percorsi offerti dal Centro linguistico, con le relative tariffe e le modalità di partecipazione è pubblicato sul sito dell’Università di Siena: www.cla.unisi.it/it/corsi-speciali/corsi-cla-siena-open.