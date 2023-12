Monteroni: contributi a fondo perduto per sostenere commercio e imprese

Il Comune di Monteroni d’Arbia rinnova il sostegno a imprese ed esercizi commerciali del territorio con un bando per richiedere contributi a fondo perduto per attività sostenute nel 2023 per lo sviluppo economico locale, il miglioramento e la crescita delle attività produttive attuali. Le domande sono aperte fino a lunedì 11 dicembre e il bando è pubblicato sul sito istituzionale, www.comune.monteronidarbia.si.it, insieme alle modalità di presentazione della richiesta.

A chi si rivolge. I contributi a fondo perduto sono relativi alle spese sostenute solo ed esclusivamente nell’anno 2023 e possono essere richiesti da attività commerciali, alimentari e non, con sede fissa nel territorio comunale di Monteroni d’Arbia. In particolare, il bando è rivolto a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; attività artigianali di servizi come parrucchiere, estetisti, pizzerie a taglio, gelaterie, pasticcerie, falegnamerie, idraulico, elettricista e altro; attività turistico-ricettive; produttori agricoli; servizi quali dentista, agenzie immobiliari e altro, e le attività industriali.

Le attività previste dal bando sono, ad esempio, nuove aperture o ampliamento delle attività; nuove partite Iva o subingressi; ristrutturazione, risanamento o manutenzione straordinaria o ordinaria degli spazi; ampliamento dell’offerta merceologica; tutela e miglioramento degli spazi e delle strutture, interventi di efficientamento energetico e altri lavori tesi a far crescere e valorizzare l’attività commerciale. Le domande per richiedere il contributo devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Monteroni d’Arbia insieme al bando. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Suap ai numeri 0577-21227 oppure 0577-251211 o scrivere un’e-mail all’indirizzo suapassociato@comune.monteronidarbia.si.it.

“Il Comune di Monteroni d’Arbia rinnova con risorse proprie il sostegno al commercio e ai servizi locali – afferma il sindaco Gabriele Berni sui contributi a fondo perduto oggetto del bando-. Un segnale di riconoscimento e di attenzione per il ruolo fondamentale che le attività commerciali monteronesi rappresentano per il nostro tessuto socioeconomico”.

“Come negli anni passati – aggiunge il vicesindaco e assessore alle attività produttive e commercio, Alberto Taccioli – siamo riusciti a ritagliare alcune risorse per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali di Monteroni d’Arbia, garantendo un sostegno, in particolare, per chi ha investito in nuove attività o nel miglioramento di quelle esistenti”.