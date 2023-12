“Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare”, a Montepulciano un progetto contro il cyberbullismo

“Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Montepulciano vs Cyberbullismo”: è questo il titolo del progetto che l’Amministrazione comunale realizzerà nei prossimi mesi per sensibilizzare i giovani di Montepulciano e del territorio – dato che gli istituti scolastici e molte associazioni sportive raccolgono giovani provenienti dai comuni limitrofi – sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo.

Per realizzare questo progetto il Comune di Montepulciano ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Toscana di 4.900 euro al quale si sommano 2.100 euro dal bilancio comunale. Il progetto vedrà il coinvolgimento dei Licei Poliziani, dell’ISS Valdichiana e dell’Unione Polisportiva Poliziana ASD.

“Si tratta di un progetto al quale teniamo molto per dare una risposta concreta ad un tema sempre più rilevante tra le giovani generazioni, soprattutto in ambito scolastico. Il progetto prevede che saranno realizzati incontri ed iniziative nelle scuole e nelle associazioni sportive per sensibilizzare i giovani nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, è il commento del sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

Nel dettaglio, tra le azioni previste c’è la somministrazione ai ragazzi di un questionario anonimo che indaghi le loro posizioni, la consapevolezza e le loro sensibilità su temi quali cyberbullismo, hate speech, revenge porn e bodyshaming; l’organizzazione di incontri con esperti, comprese le forze dell’ordine, per un confronto e approfondimento sui fenomeni di revenge porn e bodyshaming.

Per realizzare al meglio questa iniziativa, il Comune di Montepulciano ha selezionato, mediante avviso pubblico, un ente del terzo settore operante sul territorio, individuato in Canvas Hub, assieme al quale verranno realizzate le azioni previste su questi temi di grande attualità. In questo percorso contro il bullismo e il cyberbullismo sarà coinvolto anche il Consiglio comunale dei ragazzi di Montepulciano; saranno organizzati dei gruppi di lavoro, composti dai ragazzi che vorranno partecipare attivamente al progetto, con la supervisione delle insegnanti e dell’ente del terzo settore individuato, fino ad arrivare ad un vero e proprio “open day contro il bullismo” rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare alle nuove generazioni.