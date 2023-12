La Vulnologia dell’ospedale di Nottola premiata a Torino. La dottoressa Monica Gonnelli, responsabile infermieristico dell’ambulatorio di Lesioni cutanee e referente ambulatorio di Vulnologia del presidio ospedaliero della Valdichiana senese, ha ricevuto il premio Aldo Crespi per il miglior poster infermieristico al XVII congresso nazionale AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee) tenutosi a Torino dall’11 al 14 ottobre.

Lo studio, realizzato in collaborazione con il responsabile della Vulnologia e Trattamento del piede diabetico di Nottola Cosimo Maglio, si occupa dell’efficacia della terapia fotodinamica con Rlp068 e luce led rossa in pazienti con lesioni infette degli arti inferiori.

Nel presidio degli Ospedali Riuniti della Valdichiana è presente, da circa 20 anni, un ambulatorio medico specialistico di Vulnologia per il trattamento elle lesioni complesse e del piede diabetico e un ambulatorio infermieristico per il Trattamento delle lesioni complesse che insieme si prendono cura di numerosi pazienti, provenienti anche dalle regioni limitrofe, utilizzando le tecnologie all’avanguardia e con una fattiva e continuativa collaborazione con il territorio e con le altre strutture ospedaliere, in particolare con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, avendo riconosciuta, inoltre, un’alta professionalità sia a livello nazionale che internazionale.

“Il riconoscimento di questo lavoro che è solo uno dei molti fatti è motivo di grande soddisfazione e di gratificazione per l’impegno continuo in ambito di Wound Care – dichiara la dottoressa Gonnelli -. La gestione del paziente portatore di lesioni cutanee rientra in un percorso molto complesso per il quale sono necessari professionisti formati e dedicati a fornire risposte di tipo educativo, clinico e assistenziale in un contesto di continuità ospedale-territorio. L’ambulatorio di Vulnologia e l’ambulatorio infermieristico delle Lesioni cutanee dell’ospedale di Nottola sono punti di riferimento importanti per i pazienti affetti da queste patologie dove vengono accolti, curati e quindi supportati nel proprio percorso di cura. Ringrazio AIUC per questo gradito riconoscimento”.

“Il riconoscimento ottenuto al recente congresso nazionale AIUC dimostra ancora una volta – afferma il dottor Maglio – che l’ambulatorio di Vulnologia dell’ospedale di Nottola è all’avanguardia nel trattamento delle lesioni complesse con le più innovative tecniche presenti nel mondo del Wound Care. Questi risultati sono possibili grazie all’integrazione multiprofessionale e multidisciplinare che è alla base della materia”.