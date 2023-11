Castelnuovo: il Consiglio comunale convocato per giovedì 30 novembre

È convocato per giovedì 30 novembre 2023 alle ore 9 il prossimo Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga.

La seduta si aprirà con una riflessione del presidente del Consiglio comunale, Filippo Giannettoni, sul contrasto alla violenza di genere e vedrà, poi, fra i punti all’ordine del giorno alcune variazioni al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, l’approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio e del demanio comunale e di quello relativo alla polizia urbana.

I lavori consiliari prevedono anche il via libera allo schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica tra i Comuni dell’ambito turistico Chianti e l’esame di un piano di lottizzazione artigianale in località Pianella.

Il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga del 30 novembre 2023, inoltre, affronterà il tema del conflitto in corso nella Striscia di Gaza con la mozione presentata dal consigliere Nicola Ruffoli (Gruppo misto) sulla solidarietà a Israele; l’ordine del giorno del gruppo consiliare Potere al popolo sull’immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e quello del gruppo consiliare Scelgo Castelnuovo Berardenga per una via di pace in difesa della popolazione israeliana e palestinese.