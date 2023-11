Sinalunga: lavori di manutenzione alla rete idrica

Lunedì 20 novembre, i tecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di via Nello Boscagli, nel comune di Sinalunga.

Per questo motivo, dalle 8.30 alle 18.30 si potranno verificare temporanei abbassamenti di pressione e brevi interruzioni dell’erogazione idrica in loc. Montemartino, Moscino, Selvarella, via Busso, via Castellina, via C. Mendez, via Puccini, via delle Persie, via da Vinci, via Marconi, via Sacco, via Vanzetti, via Piave, via Po, via Giannini, via Marzabotto, via De Nicola, via Nencetti, via Boscagli, via Tevere, via dell’Unità, via della Libertà, via De Filippo, via Golgi, via Casalpiano, via Pasolini, via Ginsburg, via Turati, via Grazi, via Moscadelli, via della Prata, SP della Fratta, via Trento e via Voltella.

Momentanei fenomeni di torbidità potrebbero verificarsi dopo l’intervento alla rete idrica da parte di Nuove Acque a Sinalunga.