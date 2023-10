Messa in sicurezza del torrente Saio nel comune di Chiusdino

Il onsorzio di Bonifica 6 Toscana sud è al lavoro per mettere in sicurezza il torrente Saio, che scorre nel territorio comunale di Chiusdino.

L’intervento di manutenzione ordinaria, nelle vicinanze della località Montalcinello, permette di liberare il materiale che dall’alveo si è depositato in eccesso nella sezione idraulica. Questo materiale, principalmente vegetazione, sassi e ciottoli, aveva ostruito una serie di luci del ponte della strada provinciale di Montalcinello.

L’intervento nel comune di Chiusdino sul torrente Saio da parte di Cb6 si è reso necessario per ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle e mettere in sicurezza l’area, compresa l’importante infrastruttura. Gli interventi si stanno svolgendo nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la tutela della biodiversità della Toscana.