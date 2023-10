FMps, welfare aziendale a filiera corta: promossa call action

FMps promuove, in collaborazione con il Laboratorio di ricerca Percorsi di secondo welfare e Walà – Società benefit, una call for action per coinvolgere gli stakeholder del territorio interessati al tema del welfare aziendale e avviare, così, un tavolo di lavoro finalizzato a costruire, con un approccio di co-progettazione, un intervento condiviso e coordinato sul tema del welfare aziendale “a filiera corta” nella provincia di Siena.

Negli ultimi due anni – in un contesto post-pandemico – la Fondazione Mps ha condotto una ricerca, sempre insieme a Percorsi di Secondo Welfare, per approfondire i cambiamenti in atto nell’ambito del welfare e le dinamiche per la conciliazione lavoro-famiglia -benessere dei dipendenti nella provincia di Siena, in una prospettiva sostenibile e inclusiva, favorendo l’incontro tra imprese profit e mondo della cooperazione sociale.

Da qui l’espressione “a filiera corta”: forme di welfare aziendale aperte al territorio, con l’obiettivo di creare valore mettendo a sistema le risorse locali e innescando circoli virtuosi di sviluppo (sociale ed economico).

In base al numero di adesioni e alle caratteristiche dei soggetti che risponderanno all’avviso, la Fondazione valuterà se il tavolo di coprogettazione potrà essere attivato. Successivamente, la Fondazione sarà chiamata a valutare il progetto esecutivo e ad approvarlo definitivamente, con la conseguente messa a disposizione delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività nel corso dei successivi 24 mesi circa.

L’avviso si rivolge ad una vasta platea di soggetti potenzialmente interessati (Enti del Terzo Settore ed altri enti non commerciali, pubblici o privati, con sede legale od operativa nella Provincia di Siena; organizzazioni sindacali e datoriali; Enti bilaterali; Ordini o Collegi professionali) e potrà altresì coinvolgere anche imprese singole o associate, che non potranno comunque beneficiare di eventuali contributi della Fondazione.

La presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire entro e non oltre il 6 novembre 2023.

Al fine di illustrare l’avviso e i relativi obiettivi, Fondazione Mps e Percorsi di secondo Welfare organizzano due incontri online: martedì 10 ottobre, ore 14-15.30 e lunedì 23 ottobre, ore 17-19.00. Per iscriversi agli incontri è sufficiente inviare una mail all’indirizzo progetti@secondowelfare.it.

Per ulteriori informazioni sulla call action di welfare aziendale è, comunque, possibile contattare la Direzione Attività Istituzionale di FMps ai seguenti recapiti: Tel. 0577/2460