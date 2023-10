Montepulciano: al via la riorganizzazione della raccolta rifiuti

Incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano: l’Amministrazione comunale di Montepulciano, in collaborazione con Sei Toscana, danno avvio ad una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

L’organizzazione complessiva della raccolta rifiuti a Montepulciano (zone a porta a porta / zone a raccolta stradale) non verrà cambiata rispetto all’impostazione attuale. In questa prima fase i cambiamenti, con i nuovi contenitori ad accesso controllato, riguarderanno solo la raccolta stradale delle frazioni di Abbadia, Acquaviva, Gracciano, Stazione, Valiano. L’intervento si inserisce in una complessiva revisione dei servizi che coinvolgerà tutto il territorio e riguarderà, nei prossimi mesi, anche i comuni limitrofi.

Le novità. Così come spiegato nelle lettere informative in arrivo in questi giorni a casa di tutti gli abitanti dei centri abitati interessati, i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata.

L’altra novità riguarda l’introduzione di un nuovo contenitore stradale separato per la raccolta del vetro. A tutti i cittadini verrà consegnata la 6Card, una tessera associata ad ogni singola utenza TARI, anche se, in questa prima fase, per aprire i contenitori non sarà necessario utilizzare la tessera.

“Confidiamo nella collaborazione di tutti per questa nuova importante fase che ci consentirà un miglioramento nella salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano ed un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Il programma di incontri pubblici serve proprio a stimolare un confronto su questi temi assieme ai cittadini e al gestore del servizio”, dicono il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini e l’assessore all’ambiente Emiliano Migliorucci.

A partire dai primi giorni di novembre inizierà l’attività di sostituzione delle attuali postazioni di raccolta stradale con nuovi contenitori ad accesso controllato. Per consentire a tutti i cittadini di effettuare una raccolta differenziata di qualità, ogni postazione sarà allestita con cinque diversi contenitori: carta e cartone (apertura blu); organico (marrone); vetro (verde); multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak – giallo) e residuo non riciclabile (grigio). Sarà dunque introdotta la raccolta separata del vetro, per garantire un migliore riciclo dei materiali.

“Con Montepulciano proseguiamo le attività di riorganizzazione dei servizi legate al nostro nuovo piano industriale – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Si tratta di un territorio molto prezioso, con ambienti naturali unici e a forte vocazione turistica, dove la gestione dei rifiuti assume un ruolo strategico. Il nostro obiettivo è quello di svolgere al meglio i servizi così da rendere l’ambiente sempre più sostenibile, sia per chi vi abita sia per chi lo visita. Come sempre, confidiamo nella collaborazione di tutta la comunità per questa nuova importante fase”.

Incontri pubblici. Per illustrare i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato cinque incontri pubblici che si terranno: lunedì 16 ottobre al Centro civico di Abbadia di Montepulciano; mercoledì 18 presso il “G. B. Cocconi” di Acquaviva; giovedì 19 al Centro civico di Gracciano; martedì 24 al Centro civico di Montepulciano Stazione e giovedì 26 presso le sale delle ex Scuole di Valiano. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.