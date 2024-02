Semia Green, aperto il cantiere dell’impianto di riciclo dei pannelli fotovoltaici a Rapolano

Sono partiti nei giorni scorsi a Rapolano Terme i lavori per la realizzazione dell’impianto di riciclo dei pannelli fotovoltaici progettato da Semia Green, azienda del Gruppo Iren che opera nel campo dell’economia circolare e del recupero energetico del biogas da discarica.

Grazie all’innovativo progetto che sorgerà nell’area industriale del comune di Rapolano, verranno riciclati 130 mila pannelli solari all’anno per estrarne materiali come alluminio, vetro, silicio, pellicole di plastica e rame da avviare alle industrie del riciclo. Nello stabilimento, una volta a regime, saranno impiegati 15 nuovi addetti.

L’incremento della richiesta di installazioni dei pannelli fotovoltaici negli ultimi anni è andato di pari passo con la crescita della quantità di pannelli da dismettere. Per questo, Semia Green, tra le prime aziende in Italia, ha proposto di gestire queste grandi quantità di manufatti affrontando il problema in ottica circolare poiché, una volta conclusa la loro resa dopo una vita media di circa 20 anni, i pannelli possono mantenere valore attraverso il processo di riciclo.

Il presidente di Semia Green, Tiziano Scarpelli, ha espresso soddisfazione per l’apertura del cantiere di Rapolano Terme e per l’inizio dei lavori. «E’ un progetto che ha una grande valenza ambientale perché daremo una seconda vita a materiali da riutilizzare per produrre nuovi beni di consumo senza andare a prelevare nuove materie prime vergini – ha dichiarato Scarpelli – Il riciclo dei pannelli fotovoltaici è una delle sfide e nuove frontiere che ci attendono nei prossimi anni e con questo impianto, Semia Green, riuscirà a dare una risposta di carattere industriale alla gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita».

Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, ha espresso il suo apprezzamento per la costruzione dell’impianto di Semia Green nel territorio comunale. «Siamo molto contenti per aver dato, grazie a un progetto di economia circolare, un contributo allo sviluppo dell’area industriale del nostro Comune situata nell’area strategica sull’asse tra Siena e Bettolle – ha dichiarato Starnini – Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio anche sotto il profilo occupazionale perché oltre ai dipendenti diretti dell’impianto dobbiamo considerare il positivo impatto di cui potranno beneficiare le aziende che operano nell’indotto».

Semia Green, il cui capitale sociale è suddiviso tra il Gruppo Iren (che detiene la maggioranza) e Sienambiente, ha voluto dare un contributo strategico e un forte impulso al rafforzamento nel territorio della provincia di Siena delle attività legate al settore del riciclo. L’impianto sarà dotato della tecnologia, della progettualità e di un solido piano industriale necessari a garantire il riciclo di materiali dei pannelli solari che diversamente sono destinati alla discarica. L’impianto di Semia Green sorgerà in località. Sentino, nel comune di Rapolano Terme, e avrà un’elevatissima capacità di riciclo di materiali fino al 95% delle componenti dei pannelli solari. I trattamenti attraverso i quali saranno trattati i pannelli a fine vita sono di natura meccanica e comportano la rimozione del telaio e della scatola di giunzione, la devetratura, la separazione del silicio, del rame e dei materiali plastici.

La realizzazione dell’impianto di Semia Green a Rapolano prevede due fasi di sviluppo: entro la fine del 2024 verrà attivata una prima sezione di lavorazione; nel 2027 entrerà in funzione la seconda linea. La quantità di gestione dei pannelli potrebbe essere incrementata in funzione dell’afflusso e delle condizioni del mercato.