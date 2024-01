Incendio in centro a Siena: inagibili due appartamenti

I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti a partire dalle 9.45 di questa mattina, sabato 13 gennaio, in via Sallustio Bandini, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento nel centro di Siena.

L’incendio ha interessato il locale salotto ed ha recato danni provocati dal fumo ai restanti locali dell’appartamento. A seguito dei danni causati dall’incendio, l’appartamento interessato dall’evento è stato reso inagibile in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, mentre in via precauzionale è stato momentaneamente inibito l’accesso all’appartamento sovrastante.

Non si segnalano persone coinvolte. L’intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Siena a causa dall’incendio nell’appartamento del centro cittadino si è concluso poco prima delle ore 13.30.