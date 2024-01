A Montepulciano lavori per adduzione sistema idrico Montedoglio

A partire da lunedì 8 gennaio, fino a sabato 10 febbraio, e comunque fino al termine dei lavori per adduzione sistema idrico Montedoglio, sarà chiusa al transito a tutte le categorie di veicoli via di Terra Rossa a Valiano di Montepulciano, nel tratto compreso tra via Lauretana Nord (S.P. 10 Lauretana) e il civico 5, in prossimità del Podere Palazzo Vecchio.

Sarà comunque garantito l’accesso alle abitazioni e alle aziende presenti nel tratto oggetto di lavori attraverso la viabilità alternativa presente sul territorio.

La chiusura del tratto di strada è stata disposta da un’ordinanza della Polizia Municipale di Montepulciano, a seguito della richiesta della ditta che si è aggiudicata i lavori, per conto dell’Ente Acque Umbre Toscane, che interessano il progetto attuativo per “il completamento e l’ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienze delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio toscano e umbro (III° stralcio – II° sub stralcio)”.

I lavori comporteranno la posa in opera di una condotta idrica che prevede un tratto di parallelismo e alcuni attraversamenti con via di Terra Rossa a Valiano. Questo ha determinato la necessità di dover prevedere la chiusura del tratto di strada in oggetto per garantire i lavori del cantiere in piena sicurezza.

Via di Terra Rossa è una strada comunale che collega il territorio di Montepulciano (frazione di Valiano) con il territorio comunale di Cortona (località Gabbiano e Fasciano), in provincia di Arezzo.