Chianciano Terme, la magia del Natale arriva nel centro storico

L’atmosfera natalizia si accende nelle vie del centro storico di Chianciano Terme da oggi, giovedì 7, a domenica 10 dicembre con Christmas Factory, quattro giorni di mercatini, musica, degustazioni, giochi, spettacoli di danza aerea e di artisti di strada in attesa del Natale. Il programma di eventi che animerà la cittadina termale in occasione del Ponte dell’Immacolata è messo a punto da Terre di Chianciano in collaborazione con le attività commerciali e la Proloco e il patrocinio del Comune di Chianciano Terme.

Christmas Factory è il titolo dell’iniziativa che porterà nel centro di Chianciano Terme la magia delle Feste, attorno a un caratteristico mercatino natalizio.

L’inaugurazione è in programma giovedì 7 dicembre alle ore 16, con l’apertura dei laboratori per bambine e bambini e, alle 17, dei punti degustazione “Calici sotto ai fiocchi” e ristoro, con castagne e vin brulè. Alle 17.30 si svolgerà la caccia al tesoro, mentre alle 18 si esibirà la Banda Bonaventura Somma.

Venerdì 8 dicembre sarà possibile visitare i mercatini a partire dalle 14, quando inizieranno anche i laboratori per i più piccoli. Alle 17 l’apertura dei punti degustazione e ristoro accompagna lo spettacolo di danza aerea a cura dell’associazione Reverse. Alle 18 è in programma la caccia al tesoro, mentre alle 21 si tiene lo spettacolo di magia di Elena Illusionista.

Sabato 9 dicembre si replica il programma di venerdì, con la caccia al tesoro anticipata alle 17 e proposta ancora alle 19.30. Alle 18 c’è l’appuntamento musicale del concerto Gospel a cura di Trasimeno Gospel Choir.

Nella giornata di domenica 10 il programma inizia al mattino, con l’apertura dei mercatini alle ore 11 e dei punti degustazione e ristoro alle 13. Si potrà partecipare alla caccia al tesoro alle 11.30 e alle 16, mentre i laboratori per i piccoli inizieranno alle 15. Alle 16 sarà protagonista il tradizionale Gioco del Panforte.

“Christmas Factory – ha spiegato il sindaco del Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti – è un’iniziativa nata dalla collaborazione di cittadini e commercianti per creare a Chianciano Terme un programma di eventi a tema capace di ravvivare il centro storico, un progetto che ha ricevuto il pieno sostegno dell’amministrazione comunale”.

In una suggestiva ambientazione natalizia si aspettano dunque giornate di divertimento con iniziative pensate per allietare adulti e bambini, a completamento di un calendario che propone tanti e diversi spunti per le festività a Chianciano Terme, da La Casa di Babbo Natale al Parco Acquasanta, agli incontri con gli alpaca presso il centro visite Alpaca Experience (Strada dei Vepri, 13), alla particolare mostra di Playmobil allestita nella Sala dei Vegni, attrazioni aperte fino al 6 gennaio. Dall’8 dicembre al 6 gennaio è da visitare il presepe allestito nella chiesa della Collegiata; mentre sabato 16 dicembre, alle 16.30 nella sala meet del Parco Fucoli, i musicisti della Banda Bonaventura Somma sono impegnati nel concerto di Santa Cecilia. Il Gruppo Corale Chiancianese animerà invece la Messa di Natale, domenica 24 dicembre alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria della Stella.

Il Capodanno si arricchisce con le proposte di Terme di Chianciano alle Piscine Termali Theia e alle Terme Sensoriali (info e prenotazioni 0578 68501 – prenotazione@termechianciano.it).

“The great night, Capodanno 2024” è la festa di fine anno che si terrà all’Hotel Excelsior (info e prenotazioni: 366 3013893). Lunedì 1° gennaio, apre il 2024 il concerto in programma alle ore 18 presso il centro congressi dell’Hotel Excelsior.

Nei giorni dal 7 al 10, dal 15 al 17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio, con corse dalle ore 11 alle 21.30, è inoltre attivo “Valdichiana Christmas Tour”, il servizio bus gratuito che collega Chianciano Terme, Sarteano e Castiglione del Lago, per consentire ai visitatori di raggiungere le attrazioni natalizie nelle tre località (posti limitati, su prenotazione telefonica 379 2098831).