A Sinalunga si accendono le festività con “L’Incanto del Natale”

Il comune di Sinalunga è pronto per la magia del Natale: domenica 3 dicembre da piazza Garibaldi prenderà infatti il via “L’Incanto del Natale”, la rassegna degli eventi che l’amministrazione comunale, insieme alle associazioni e alle parrocchie, ha organizzato per festeggiare le festività natalizie 2023.

La rassegna ha il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Siena, di Anci Toscana e di Arti in Rete e in Comune, e coniuga, oltre ai classici mercatini di Natale, street food con le eccellenze del territorio, spettacoli di teatro di strada, circensi e giocoleria, musica, animazione e djset.

Dopo il successo dello scorso anno, anche per il 2023 il Comune di Sinalunga “L’Incanto del Natale” vuole offrire ai propri cittadini e visitatori momenti magici e incantati per vivere appieno la tradizione delle feste natalizie tra tradizione e innovazione. Ogni borgo del comune della Valdichiana accoglierà spettacoli, luci e colori per un mese ricco di iniziative.

“Il Comune di Sinalunga torna a proporre una serie di appuntamenti ed eventi che animeranno i borghi del comune nel periodo natalizio – commenta il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei -. Il Natale rimane un periodo incantato, con uno sguardo particolare verso i più piccoli, un momento da vivere in famiglia ma soprattutto da condividere, incontrandosi nelle piazze addobbate e animate da spettacoli e appuntamenti tradizionali. Ancora una volta voglio sottolineare l’importanza delle parrocchie e delle associazioni locali, dell’impegno di giovani e meno giovani che contribuiscono a costruire un cartellone ricco di appuntamenti, coinvolgente e fortemente integrato con le nostre tradizioni. Viviamo questo periodo immersi in questa atmosfera, ma pensando anche alle persone meno fortunate e cercando di favorire il rafforzamento del senso di solidarietà, consapevoli che vivere insieme il paese è il regalo più bello che ci possiamo fare”.

Il programma de “L’incanto del Natale” di Sinalunga è consultabile a questo link.