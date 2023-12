Natale a Montepulciano, torna il mercatino nel fine settimana

Dopo due fine settimana da “tutto esaurito” torna il Natale a Montepulciano anche per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023: l’evento, giunto alla sua decima edizione propone uno dei mercatini natalizi più grandi d’Italia, con oltre 65 casine in legno, area food coperta e tantissime attrazioni per la famiglia, a partire dal castello di Babbo Natale allestito in Fortezza.

Il mercatino di Natale di Montepulciano si sviluppa nella parte alta della città, tra Piazza Grande e via San Donato ed ospita espositori provenienti da tutta Italia.

Preso d’assalto dai più piccoli il magico castello di Babbo Natale dove i bambini possono visitare la cucina degli elfi, scrivere e spedire la letterina, salire in un magico ascensore per il Polo Nord, fino all’incontro con “il padrone di casa”. Sempre nel cuore del centro storico, in piazzetta di vicolo del Leone (accanto al Palazzo comunale), è stata allestita la “Christmas Terrace”, uno spazio realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile, dove poter sorseggiare il vino e assaporare le eccellenze del territorio, di fronte ad un panorama mozzafiato.

Eventi speciali. Sabato 2 dicembre, dalle ore 12.30 la White Carols Band animerà con le sue musiche vibranti il mercatino, l’area food e la Christmas Terrace, mentre a partire dalle ore 17 si terrà lo spettacolo itinerante “Bianche Presenze” a cura di Accademia Creativa. Domenica sarà invece la “Second line street band” ad allietare ospiti e visitatori, a partire dalle ore 11.30.

Il mercatino di Natale a Montepulciano sarà aperto il 2-3 dicembre; dal 7 all’10 dicembre; 16-17 dicembre e dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024 (ore 10:30 – 19:30). 25 dicembre apertura pomeridiana. Castello di Babbo Natale: 2 e 3 dicembre, dal 7 all’10 dicembre, 16 e 17 dicembre, 22, 23, 24, 26 dicembre aperto dalle 10:30 alle 19:00. 25 dicembre chiuso. Dal 27 dicembre al 7 gennaio 2024 aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 19:00; 6 gennaio 2024 aperto dalle 10:30 alle 19:00.

Orari e percorsi Navette. Realizzato in collaborazione con Autolinee Toscane, il servizio sarà attivo nei giorni 18-19 e 25-26 novembre e a dicembre nei giorni 2-3; dal 7 al 10; 16-17 e 26, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e passaggi ogni 30′ circa. L’itinerario vede il capolinea all’autostazione (piazzale Nenni) e due fermate nei pressi del centro storico, una vicina a Porta al prato e l’altra a Porta delle Farine, per la parte alta del centro storico. Fermate “strategiche” quelle al piazzale della Vecchia Cantina e al piazzale ex-Auto Jolly dove i visitatori potranno parcheggiare le proprie auto, senza addentrarsi verso il centro storico e sapendo di poter contare sullo stesso servizio di ritorno.

L’evento Natale a Montepulciano è realizzato dall’associazione Vivi Montepulciano, in collaborazione con il Comune di Montepulciano. Per maggiori informazioni: www.nataleamontepulciano.it. Per tutti gli eventi previsti a Montepulciano, nel periodo delle festività: www.montepulcianoliving.it.