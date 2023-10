Payement experience e Easy hospitality: due corsi per il turismo a Siena

Corsi per il turismo a Siena. Pagamenti elettronici, nuovi metodi di pagamento, il rapporto con booking ma anche la digitalizzazione dell’impresa ricettiva. L’innovazione fa passi da gigante. E la formazione sta al passo. Sono questi infatti i temi su cui si concentreranno due corsi gratuiti pensati ad hoc dall’Agenzia Formativa di Confcommercio Siena, S.a.i.ter., pensati appositamente per il settore ricettivo e turistico.

“La rivoluzione digitale è di uno dei fenomeni più evidenti ereditato dalla pandemia e ovviamente ha coinvolto in modo significativo anche gli operatori del turismo e della ricettività – fa notare Cristina Petri, direttore S.a.i.ter – è per loro che sono stati pensati due momenti di approfondimento condotti da professionisti esperti” .

“Payement experience: pagamenti elettronici, nuovi metodi (pagamento rateale), strumenti vari e conseguenze su booking & co” e “Easy hospitality. Digitalizzazione dell’impresa ricettiva per aumentare i ricavi e ridurre i costi” sono i due corsi per il turismo che si terranno a Siena nel mese di novembre e che hanno il finanziamento dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano.

“Il modo di viaggiare è cambiato radicalmente e le principali tendenze evidenziano come il comparto turistico stia subendo profonde trasformazioni. Dal punto di vista della Customer experience, la digitalizzazione è un fattore chiave per le aziende che vogliono affrontare con successo le nuove sfide del mercato – osserva Petri – E’ pertanto fondamentale sapersi orientare nella fitta nebbia degli strumenti esistenti per evitare di incorrere in maggiori costi o, peggio ancora, in mancate riscossioni”.

I corsi si rivolgono gratuitamente ai titolari e dipendenti delle aziende che aderiscono all’Ente Bilaterale del Turismo Toscano e si svolgeranno on-line, in modalità sincrona. Si parte con “Payement experience” che si terrà il 7 e 9 novembre dalle 9 alle ore 13. Ultimo giorno per iscriversi, il 6 novembre. Il 14 novembre, poi, “Easy Hospitality”, dalle 9 alle 13, ultimo giorno per iscriversi, 10 novembre.

Informazioni e iscrizioni. L’attività di formazione è a numero chiuso. L’agenzia organizzerà le aule virtuali sulla base del numero di prenotazioni ricevute. Per info e iscrizioni si può contattare Nicoletta Milano al numero 0577.248855 o via mail all’indirizzo nmilano@confcommercio.siena.it. Le aziende con dipendenti che non aderiscono all’Ente Bilaterale possono contattare Emanuela Vigni al numero 0577.248867 o scrivere a evigni@confcommercio.siena.it.