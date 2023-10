Responsabilità dell’impresa verso la famiglia del dipendente, iniziativa a Siena Ideale

Lunedì 23 e martedì 24 ottobre, presso la sede dell’associazione culturale Siena Ideale in via Banchi di Sotto, 81 (int. 8 – p. 2°), presso il Palazzo Clementini Piccolomini di Siena, si svolgeranno i lavori per l’inizio delle attività relative al progetto biennale finanziato dalla Commissione Europea dal titolo: Corporate Responsibility toward Empoyee’s Family through Industrial Relations (Responsabilità dell’impresa verso la famiglia del dipendente mediante lo sviluppo delle relazioni industriali).

L’iniziativa, promossa dal sindacato dei lavoratori bancari aderenti a FIRST CISL, ha come obiettivo principale quello di costruire un modello di riferimento per le relazioni industriali nel settore finanziario finalizzato all’attuazione di politiche di Corporate Family Responsibility (CFR). Come è stato dimostrato, l’adozione di strategie di CFR è in grado di migliorare il clima aziendale, aumentare la soddisfazione dei dipendenti e incrementare la produttività e la redditività delle imprese.

Oltre a Siena Ideale, che ospita la conferenza europea iniziale in qualità di partner, il progetto si avvale della qualificata collaborazione di soggetti scientifici: ADAPT (prestigioso centro studi italiano fondato da Marco Biagi), Università di Łodz (Polonia), Università della Murcia (Spagna) e-Business School dell’Università Trinity College di Dublino (Irlanda).

I sindacati chiamati a partecipare attivamente alle attività appartengono a 14 paesi membri e allo Spazio Economico Europeo (SEE) (Italia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Grecia, Bulgaria, Spagna, Malta, Norvegia, Islanda, Francia, Romania, Ungheria e Belgio) e ad un paese Candidato all’ingresso nella UE (Turchia).

L’approccio alla base del progetto “Responsabilità dell’impresa verso la famiglia del dipendente mediante lo sviluppo delle relazioni industriali” di cui si svolgeranno i lavori a Siena è originale e innovativo in quanto prevede una stretta collaborazione fra soggetti del mondo accademico e del mondo sindacale europeo, puntando su una forte interconnessione tra i partner per il raggiungimento degli obiettivi comuni ed alla crescita consapevole delle relazioni industriali nel settore finanziario.