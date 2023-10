Inaugurato il nuovo store Estra Montepulciano

Lo store Estra di Montepulciano ha ufficialmente cambiato casa per ritrovare, in via delle Lettere 42, uno spazio più ampio e confortevole. Questa mattina, venerdì 6 ottobre, si è svolta l’inaugurazione dei nuovi locali alla presenza del sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini e del presidente di Estra Energie, Franco Scortecci.

Nello store è possibile sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra, sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.), oltre al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi.

“Oggi inauguriamo un nuovo spazio di accoglienza di Estra dedicato alla nostra comunità – ha dichiarato Michele Angiolini, sindaco del Comune di Montepulciano nel corso dell’inaugurazione dello store – investire nella qualità e capillarità delle strutture territoriali non è affatto scontato e rappresenta un elemento di vanto per l’azienda che, ricordo, vede tra i suoi soci indiretti anche il nostro Comune. Azioni come questa rappresentano sicuramente un fattore determinante per la percezione dei livelli di qualità della vita degli abitanti di un luogo e, per questo, mi sento di ringraziare Estra a nome mio e di tutta la città di Montepulciano.”

Non meno soddisfatto, Franco Scortecci, neopresidente di Estra Energie: “Oggi poniamo un altro tassello verso la riqualificazione dei nostri servizi sui territori. Montepulciano, località prestigiosa e per Estra, ricordiamolo, una realtà storica a tutto tondo, meritava uno spazio più consono e adeguato alle proprie esigenze. Con questo nuovo store offriremo alla clientela maggiore spazio, più comfort, maggiore comodità di accesso, vista la prossimità del parcheggio, e, cosa ancor più importante, un servizio migliorato negli orari e nei giorni di apertura per un’offerta complessivamente migliorativa e rispondente alle necessità a servizio anche ai Comuni dell’hinterland di Montepulciano.

Oltre 11.000 clienti dislocati in un’area vasta che si snoda tra la Valdichiana e la Val d’Orcia con Montepulciano al centro in una posizione strategica, perla di tutta l’area e a pochi chilometri da Pienza.

Per una clientela così vasta – ha aggiunto Scortecci, -, non potevamo che pensare in grande e cercare soluzioni ottimali e di prospettiva tese a favorire il rapporto di vicinanza che le nostre strutture di servizio ai territori sottendono. Non potevo chiedere di meglio per inaugurare il mio mandato: è di buon auspicio che il battesimo di un nuovo store vada coincidere con l’inizio del mio nuovo incarico.”

Gli orari dello store Estra di Montepulciano:

Lunedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Martedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.