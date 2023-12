Sarteano: aperto il Punto Digitale Facile

Dall’attivazione dello Spid, ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni, alla Carta d’identità elettronica, fino all’accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico; questo e tanto altro, adesso anche a Sarteano grazie al suo Punto Digitale Facile, un servizio gratuito a cui i cittadini e residenti che non hanno abilità con le tecnologie possono rivolgersi per ricevere assistenza e per imparare, in modo da poter poi essere autonomi nella gestione dell’accesso ai servizi digitali.

Il Comune di Sarteano ha ottenuto 30.000 euro di finanziamento regionale grazie al lavoro dell’Unione dei Comuni affidandosi, per l’erogazione del servizio, al Circolo locale Arci (con sede nella centralissima piazza Bargagli, n. 19).

“Come Comune – commenta Francesco Landi, Sindaco di Sarteano – ringraziamo la Regione Toscana per la sensibilità e la possibilità di attivazione di un servizio così importante per tanti cittadini, soprattutto più in là con l’età, l’Unione dei Comune per la gestione del bando e, ovviamente, i volontari del Circolo Arci che saranno adeguatamente formati per dare il servizio in forma gratuita a tutti i cittadini che ne avranno necessità”.

“L’obiettivo – aggiunge il consigliere comunale Marialuce Ferretti – è garantire a tutti le stesse possibilità di accesso ai servizi digitali a partire da quelli che mettono in contatto i cittadini con il mondo della sanità. Dobbiamo far sì che nessuno rimanga indietro rispetto alla transizione digitale in atto”.

Il “Punto Digitale Facile” per il Comune di Sarteano è stato inaugurato il 13 dicembre. Presenti all’inaugurazione la Consigliera comunale Marialuce Ferretti, la presidente del Circolo Arci “La Costa di Piazza”, Rita Toccaceli, e i tre facilitatori che verranno formati dalla Regione Toscana: Stefano Romagnoli, Mustapha Mallouk e Sara Sabatini.

Il “Punto Digitale Facile” è una postazione fisica dove il personale formato offrirà supporto informatico e aiuto materiale a chi deve accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e ne deve imparare le modalità.

Il “Punto Digitale Facile” di Sarteano ha a disposizione tutta la strumentazione necessaria, fornita dalla Regione Toscana, per assistere i cittadini: due pc fissi completi, due pc portatili, cinque tablet, un router per l’accesso a internet, un video proiettore, una stampante, una multiporta; strumentazione che sarà messa a disposizione anche ai cittadini durante le fasi di formazioni all’apprendimento delle abilità digitali e tecnologiche.

Il servizio resterà attivo per due anni, fino alla fine del 2025 è sarà aperto al pubblico con il seguente orario: lunedì e martedì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì dalle 15.00 alle 19.00; giovedì dalle 9.00 alle 13.00; venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il servizio, svolto da tre operatori del Circolo Arci di Sarteano, si trova in Piazza Bargagli, n. 19 a Sarteano.

Per informazioni e contatti: e-mail: circoloarcisarteano@gmail.com – telefono: 3737178686.