Miniera del Siele di Piancastagnaio: finanziamento di 180 mila euro

Finanziamento per la Miniera del Siele di Piancastagnaio. Proprio alla vigilia dei festeggiamenti di Santa Barbara, giungono dal Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata importanti notizie relative il recupero e la valorizzazione dei siti minerari del comprensorio amiatino, dando forza a due dei principali obiettivi che hanno portato alla nascita dell’ente.

Si tratta di finanziamenti assegnati mercoledì scorso, 29 novembre, direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) pari a 180.000 euro destinato al recupero dei forni a torre Cermak-Spirek della Miniera del Siele di Piancastagnaio, unici in Europa. Un recupero fondamentale così come quello relativo la Galleria Emilia, che, a breve, è prevista tornare nuovamente visitabile.

“Con grande soddisfazione per la nostra comunità, il 29 novembre il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato l’assegnazione di un finanziamento straordinario dell’importo di 180.000 euro per la manutenzione straordinaria e la creazione di un percorso dell’archeologia industriale all’interno del Villaggio minerario del Siele – commenta Franco Capocchi, vicesindaco di Piancastagnaio e commissario straordinario del Parco Nazionale Museo delle Miniere del Monte Amiata -. Questo finanziamento permetterà il recupero di una delle emergenze più significative dell’intero villaggio minerario e consentirà di valorizzare al meglio il gioiello di archeologia industriale che rappresentano i forni a torre Cermak-Spirek, utilizzati per il trattamento del minerale di base per ottenere il mercurio dalla roccia.

Luigi Vagaggini e Franco Capocchi

Un recupero estremamente importante sia dal punto di vista della conservazione storica sia dal punto di vista della divulgazione e recettività turistica – prosegue Franco Capocchi -; la loro manutenzione straordinaria ci permetterà di mantenere l’unica testimonianza ancora presente del massimo perfezionamento dei forni. Mi preme ringraziare anche i nostri minatori, senza il loro continuo stimolo e le loro insistenti indicazioni su quali fossero le emergenze più significative da recuperare e valorizzare non saremmo riusciti a ottenere questo risultato. Questo nuovo recupero andrà ad unirsi al recupero attraverso una manutenzione straordinaria della Galleria Emilia che a breve sarà di nuovo visitabile.”

Anche il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, già presidente del Parco, ha voluto esprimere i propri ringraziamenti al ministro del MASE Gilberto Pichetto Fratin: “Con questo importante e significativo finanziamento, il ministro Pichetto Fratin ha ancora una volta mostrato la propria attenzione e sensibilità verso la comunità di Piancastagnaio, nell’occasione verso tutti i minatori che hanno lavorato nei siti mercuriferi del nostro territorio. Proprio alla vigilia di Santa Barbara, il Ministro ha accolto le nostre istanze durante l’incontro a Roma dove ero presente assieme al vicesindaco Franco Capocchi. Un risultato – conclude il sindaco di Piancastagnaio sul finanziamento per la Miniera del Siele – che ci rende particolarmente grati e riconoscenti, da festeggiare assieme ai nostri minatori in questi giorni dedicati alla loro protettrice, i quali hanno dato il proprio contributo a che tutto ciò potesse accadere”.