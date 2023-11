Mens Sana all’EYBL: U17 Eccellenza tra le grandi del basket europeo

La squadra U17 Eccellenza della Mens Sana Basketball Academy è pronta per raggiungere la EYBL (European Youth Basketball League), uno dei tornei più prestigiosi del panorama cestistico giovanile a livello internazionale. Parliamo di un importante evento che vede la partecipazione delle migliori squadre giovanili europee.

Grazie al lavoro portato avanti dalla Mens Sana Basketball Academy negli ultimi anni, i biancoverdi sono stati chiamati nuovamente a prendere parte a questa iniziativa. Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 e per la Mens Sana Basketball che vede i suoi atleti calcare la scena internazionale della pallacanestro.

L’evento. La EYBL (European Youth Basketball League) riunisce i settori giovanili del basket più importanti in Europa. Il torneo si svolgerà in itinere con due prime fasi iniziali. I giovani biancoverdi, coordinati dal direttore tecnico Pierfrancesco Binella e dal coach Nicola Discepoli, partiranno giovedì 30 novembre per prendere parte alla prima fase del torneo che si svolgerà a Francavilla Fontana, in provincia di Bari. I ragazzi saranno impegnati per tutto il fine settimana fino a domenica 3 dicembre. Il secondo appuntamento del torneo, invece, li vedrà impegnati dall’11 gennaio fino al 14 gennaio, sul parquet di Praga, in Repubblica Ceca. Al termine dei due appuntamenti, le prime squadre dei gironi avranno la possibilità di sfidarsi a un terzo evento, anch’esso in una grande città europea, per poter ambire al titolo del torneo.

“Siamo orgogliosi – dice Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 – di annunciare la partecipazione della nostra squadra U17 Eccellenza all’EYBL. Parliamo di un torneo prestigioso che finalmente rivede la Mens Sana calcare la scena internazionale del settore giovanile. Voglio ringraziare tutto lo staff della Mens Sana Basketball Academy per il lavoro portato avanti in questi anni. Questo torneo è la dimostrazione che, con l’impegno e la costanza, si possono ottenere risultati importanti. Il mio in bocca al lupo va ai giovani ragazzi che giovedì 30 novembre partiranno per il primo grande appuntamento. Sono sicuro che, comunque vada, riusciranno a onorare al meglio i colori biancoverdi”.

“Abbiamo raccolto con entusiasmo – commenta Francesco Frati, presidente della Mens Sana Basketball – l’invito ricevuto dalla EYBL per partecipare ai tornei di Francavilla Fontana e Praga, che ci vedranno a confronto con squadre europee Under 17. Dato l’elevato livello tecnico della manifestazione, per i nostri atleti si tratterà di un’occasione per fare un’importante esperienza e maturare ulteriormente nel loro percorso di crescita individuale e collettivo. Siamo riconoscenti alle aziende del territorio che con il loro sostegno economico hanno permesso ai nostri ragazzi di cogliere questa opportunità”.

“Sono molto felice – afferma Pierfrancesco Binella, direttore tecnico della Mens Sana Basketball Academy – di annunciare la nostra partecipazione all’EYBL, una importantissima manifestazione che ci vede tornare su un palcoscenico molto importante della pallacanestro giovanile europea. È una parte del processo di ricostruzione, con la volontà di espandere il più possibile la nostra realtà a livello nazionale ed anche oltre confine. A tal proposito, faranno parte del nostro roster alcuni ragazzi in prestito da altre società italiane. Ringrazio, in primis, l’organizzazione dell’EYBL per l’entusiasmo con cui siamo stati nuovamente accolti nel circuito, il presidente della Polisportiva Antonio Saccone e tutti i dirigenti, il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati, il direttore generale Riccardo Caliani e le famiglie dei nostri ragazzi che hanno supportato da subito e con grande entusiasmo questa iniziativa”.

La squadra. I giocatori a scendere in campo per prendere parte alla prima fase dell’EYBL saranno 16: Tommaso Frati; Giulio Corsini; Filippo Masini; Andrea Perinti; Alessandro Minnucci; Mattia Solinas; Giulio Carletti; Niccolò Pasquini; Giulio Rubbioli; Andrea Pisani; Bernardo Bucalossi; Tommaso Binella; Francesco Bagnolesi; Andrea Pacini; Tommaso Menghetti e Gabriele Maddau. Lo staff che accompagnerà i biancoverdi sul parquet di Francavilla Fontana sarà composto da: Alessandro Discepoli, head coach; Tommaso Corbini e Diego Alunni assistant coach; Stefano Turillazzi team manager e Pierfrancesco Binella, direttore tecnico. Gli sponsor che accompagneranno i biancoverdi in questa prestigiosa avventura saranno: Tiemme; Fusi&Fusi (sponsor tecnico); Starplane e Bird Control srl.