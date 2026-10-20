Siena, Villa Torre Fiorentina autorizzata per i matrimoni civili

La Giunta comunale di Siena, nella riunione di questa mattina, martedì 20 ottobre, ha approvato l’ampliamento delle sedi esterne alla Casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, autorizzando l’utilizzo di “Villa Torre Fiorentina“, struttura privata situata in via Fiorentina 45. La decisione è contenuta nella delibera approvata dall’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore al turismo Vanna Giunti, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di scelta per le coppie che desiderano celebrare il proprio matrimonio a Siena. Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dal Comune per valorizzare il patrimonio storico, architettonico, ambientale e artistico del territorio, individuando nuove location idonee a ospitare le cerimonie civili, anche attraverso la collaborazione con soggetti privati.

In particolare, la nuova sede individuata è Villa Torre Fiorentina, la cui proprietà ha presentato la candidatura per mettere a disposizione dell’amministrazione alcuni spazi della struttura. A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici comunali sulla documentazione presentata e sulla conformità urbanistica e catastale dell’immobile, la Giunta ha espresso parere favorevole all’utilizzo della villa per la celebrazione dei matrimoni civili. Gli spazi autorizzati comprendono due stanze al secondo piano della villa, il giardino e la terrazza, che saranno messi a disposizione dell’amministrazione comunale in occasione delle cerimonie. L’utilizzo della nuova sede sarà regolato dalle condizioni già previste dal Comune per le strutture private autorizzate a ospitare matrimoni civili. In particolare, la proprietà dovrà garantire la disponibilità degli ambienti senza alcun onere per l’amministrazione, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e accessibilità e consentire l’accesso ai locali durante le celebrazioni.

Le tariffe. La delibera stabilisce inoltre le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili nella nuova sede, che entreranno in vigore a partire dal mese di ottobre 2026. Il costo sarà di 300 euro per i residenti nel Comune di Siena, 500 euro per i residenti nella provincia di Siena ma non nel territorio comunale e 500 euro per i residenti fuori provincia.

L’inserimento di Villa Torre Fiorentina tra le sedi autorizzate rappresenta un’ulteriore opportunità per le coppie che scelgono Siena per il proprio matrimonio e contribuisce ad ampliare l’offerta di luoghi nei quali celebrare il rito civile, valorizzando al tempo stesso le strutture e gli spazi di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio comunale.