Siena, 100mila euro per ripristinare le strade di Montalbuccio e Belcaro

La Giunta comunale di Siena, nella riunione di oggi, martedì 20 ottobre, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di ripristino delle frane che hanno interessato la banchina stradale in strada di Montalbuccio e in strada di Terrensano e Belcaro, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del 17 e 18 ottobre 2024. L’intervento, per un investimento complessivo di 100mila euro, è finalizzato alla messa in sicurezza dei due tratti della viabilità comunale e al miglioramento delle condizioni di accessibilità e sicurezza stradale.

Il provvedimento, proposto dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini, riguarda in particolare il ripristino di due movimenti franosi verificatisi nelle località di Montalbuccio e Belcaro, in corrispondenza delle banchine stradali. I fenomeni di dissesto sono stati provocati dalle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio senese nell’ottobre 2024, rendendo necessari interventi di sistemazione e consolidamento per garantire condizioni di maggiore sicurezza alla circolazione. Il progetto, predisposto dai tecnici della Direzione Opere pubbliche e Opere Pnrr, Manutenzioni del Comune di Siena, prevede opere di manutenzione straordinaria per il ripristino delle porzioni di banchina interessate dai cedimenti e la messa in sicurezza delle aree coinvolte. Gli interventi sono stati definiti sulla base delle valutazioni tecniche e geologiche effettuate e hanno ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica.

L’investimento complessivo ammonta a 100mila euro, finanziati attraverso risorse regionali destinate agli interventi conseguenti agli eventi calamitosi dell’ottobre 2024. La spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Siena. L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un ulteriore passaggio nell’iter amministrativo che porterà alla realizzazione dei lavori. Con successivi atti saranno avviate le procedure necessarie all’affidamento degli interventi, che consentiranno di ripristinare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali interessate dai fenomeni franosi. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da consentire la prosecuzione dell’iter per la realizzazione delle opere.