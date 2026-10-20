Siena, un milione di euro per riqualificare Villa Rubini Manenti

La Giunta comunale di Siena, nella riunione di oggi, martedì 20 ottobre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un investimento da un milione di euro, per la riqualificazione funzionale, la messa in sicurezza e il miglioramento sismico della residenza per anziani “Villa Rubini Manenti”, situata in vicolo degli Umiliati a Siena. L’atto è stato proposto dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena, Massimo Bianchini,, con l’obiettivo di valorizzare l’immobile di proprietà dell’amministrazione e garantire migliori condizioni di sicurezza, funzionalità e conservazione della struttura.

L’intervento riguarda un edificio storico che ospita una residenza per anziani e che, nel corso degli anni, ha evidenziato la necessità di importanti opere di manutenzione straordinaria e adeguamento. Il progetto nasce, in particolare, dall’esigenza di intervenire sulle criticità emerse dalle analisi di vulnerabilità sismica, prevedendo una serie di lavori finalizzati al consolidamento dell’immobile e al miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli ospiti e il personale della struttura.

Nel dettaglio, le opere previste comprendono il rifacimento della copertura, il consolidamento degli architravi delle aperture, il rinforzo delle travi lignee e del solaio del sottotetto, oltre alla rimozione e alla posa di nuovi infissi esterni. Sono inoltre previsti interventi di installazione di nuove travi e di ricucitura delle lesioni esterne, con l’obiettivo di migliorare la risposta strutturale dell’edificio e assicurarne la conservazione nel tempo.

Il progetto, che prevede una spesa complessiva di un milione di euro, si inserisce nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 del Comune di Siena, con interventi programmati nelle annualità 2027 e 2028. L’amministrazione comunale intende finanziare l’opera attraverso fondi comunali.

L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica costituisce un passaggio fondamentale nell’iter di realizzazione dei lavori e consentirà di procedere con le successive fasi progettuali e amministrative, nel rispetto delle disposizioni previste per gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare attenzione agli edifici destinati a servizi di interesse collettivo e alla necessità di garantire strutture sempre più sicure e adeguate alle esigenze degli utenti.