Monteroni d’Arbia: al via l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica

Monteroni d’Arbia investe su efficientamento energetico e tutela dell’ambiente: nei giorni scorsi ha preso il via un intervento per migliorare e potenziare l’illuminazione pubblica su zone diverse del territorio comunale puntando su minori costi e maggiore luminosità.

L’iniziativa conta su risorse provenienti dal Pnrr e porterà alla sostituzione dei lampioni nelle aree di via Roma, viale della Libertà, viale delle Rimembranze e nelle aree verdi di More di Cuna, Ponte a Tressa Ponte d’Arbia con un intervento a integrazione. L’intervento di efficientamento energetico e miglioramento dell’illuminazione pubblica coinvolgerà anche Piazza della Resistenza e il Parco della Gora, zone strategiche per la vita sociale e culturale del paese.

L’intervento. I nuovi corpi illuminanti a LED consentiranno di avere maggiore luminosità nelle aree interessate e di abbattere i consumi energetici per oltre il 50 per cento, passando dal consumo attuale di circa 9,3 KWh a meno di 4,4 KWh con il nuovo sistema a pieno regime. Lo stesso sistema consentirà di ridurre l’intensità della luce nelle ore di scarso utilizzo, in particolare la notte, portando il consumo sotto i 3 KWh con un ulteriore risparmio energetico ed economico.

“L’intervento di efficientamento energetico che sta interessando il nostro territorio – afferma Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – consentirà di migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica nelle aree interessate grazie a moderni corpi illuminanti a LED che aumentano la luminosità, riducono le dispersioni e favoriscono un notevole risparmio energetico. Il progetto prevede un relamping generale e omogeneo che potenzierà l’illuminazione di strade centrali e aree verdi quali via Roma, viale della Libertà, viale delle Rimembranze, il parco di More di Cuna, il parco di Ponte a Tressa e Ponte d’Arbia, dove sarà effettuato un intervento a integrazione.

In piazza della Resistenza, l’intervento di efficientamento interesserà le teste dei lampioni che illuminano la piazza con un design omogeneo rispetto agli altri e un miglioramento estetico dell’illuminazione in un’area molto frequentata dai cittadini e luogo di numerosi eventi. Anche il Parco della Gora – conclude il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni -, altro luogo importante e centrale per il nostro territorio, potrà contare su un’illuminazione più potente ed efficiente per valorizzare l’area e la sua fruibilità”.