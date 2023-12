Turismo per l’Immacolata, Confesercenti Siena: “Attese superiori alla media regionale”

Sono superiori alla media regionale le attese per l’andamento del turismo in provincia di Siena per il ponte dell’Immacolata, secondo i dati elaborati dal Centro Studi Turistici.

“C’è motivo per confidare che dicembre possa essere positivo per tutto il comparto turistico senese. C’è bisogno di ottimismo dopo alcune settimane non brillanti tra ottobre e novembre, in buona parte a causa del maltempo: il ponte dell’Immacolata arriva con buoni numeri, ma l’auspicio è che così possa essere fino a tutte le festività”. Così Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti Siena commenta le anticipazioni elaborate dal Centro Studi Turistici sulle previsioni dell’andamento del turismo in occasione del ponte dell’Immacolata.

Tra centri d’arte e le diverse aree della provincia di Siena si annuncia generalmente un tasso di occupazione dei posti letto superiore alla media regionale, con punte più pronunciate tra Chianti (87 per cento) e Valdichiana (92 per cento).