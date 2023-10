Asciano, colto da malore viene salvato grazie ad un defibrillatore

Un uomo colto da malore in località Camparboli nel comune di Asciano è stato salvato grazie all’utilizzo di un defibrillatore ed al pronto intervento di un militare dell’Arma dei Carabinieri.

“A nome di tutta la nostra comunità voglio esprimere il più grande ringraziamento e un plauso da parte dell’Amministrazione comunale per il forte senso civico e lo spirito di collaborazione tra cittadini e operatori del soccorso organizzato che hanno consentito di salvare la vita ad un nostro concittadino improvvisamente colto da un malore”.

Lo sottolinea il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci a proposito di quanto accaduto nei giorni scorsi in località Camparboli dove un uomo, improvvisamente colto da malore, è stato salvato grazie al pronto intervento di un militare dei Carabinieri insieme ai soccorritori della Misericordia di Asciano.

“Grazie alla collaborazione della Misericordia e di alcune aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto, il comune di Asciano è un territorio cardioprotetto che può contare sull’installazione di defibrillatori dislocati nel capoluogo e nelle frazioni. L’invito che mi sento di rivolgere a tutti i cittadini – aggiunge ancora Nucci – è quello di partecipare ai corsi per l’utilizzo di questi strumenti che possono salvare vite umane”.

Oltre alle postazioni già esistenti ad Asciano e Arbia dotate di defibrillatori semi automatici, sono stati recentemente installati, grazie al progetto della Misericordia di Asciano altri cinque defibrillatori completamente automatici. Uno in piazza della Basilica che è quello che è stato utilizzato per il salvataggio donato da Banca Centro, Coop Firenze e Misericordia; un secondo al Leccio donato dal Centro commerciale Il Leccio, un terzo lungo la strada della zona industriale donato dall’azienda Cresti Marmi; infine, un quarto defibrillatore si trova a Chiusure donato dalla Pro Loco e un quinto all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore donato dall’azienda Rubinetterie 3emme. Defibrillatori sono presenti anche nelle scuole e nelle palestre.

“Si tratta – aggiunge l’assessore alla salute del Comune di Asciano Marcello Pastorelli – di dispositivi, oltre che utili, facili da utilizzare. L’addestramento all’utilizzo permette di salvare vite umane e permette di gestire l’ansia che può svilupparsi in situazioni critiche”.

“Come Misericordia – conclude la volontaria Eleonora Nistri – vogliamo sottolineare l’importanza di partecipare ai corsi gratuiti che consentono di rendere questi strumenti accessibili a tutti. Non richiedono tanto tempo ma offrono competenze di base per sapere cosa fare in caso di emergenza, spiegano l’utilizzo del dispositivo e informano la popolazione sulla dislocazione dei defibrillatori sul territorio comunale”.

I prossimi corsi gratuiti per esecutore BLSD laico ‘Impariamo a praticare la rianimazione cardiopolmonare’ organizzati dalla Misericordia di Asciano sono in programma mercoledì 15 novembre e venerdì 17 novembre alle ore 20.30 in via Barna, 4. AL termine del corso verrà rilasciato l’attestato di esecutore. Per informazioni 329 6028715 – 351 5980572.