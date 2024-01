Monteroni d’Arbia: nuovi arredi urbani e giochi nelle aree verdi

Il Comune di Monteroni d’Arbia investe nelle aree verdi pubbliche per renderle sempre più fruibili a tutti i cittadini, dagli adulti ai bambini. Con questo obiettivo, sono in corso interventi di manutenzione e nuove installazioni di giochi e arredi urbani su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni, per un investimento complessivo di circa 40 mila euro.

Le aree interessate. A Monteroni d’Arbia sono previste nuove installazioni di arredi urbani e giochi nel Parco Circonvallazione Kennedy, in via del Leccio, piazza Nenni, piazza Gramsci, via Brodolini, via La Pira, via Saffi e presso la Gora. Per quanto riguarda le frazioni, le nuove installazioni sono previste a Cuna, nel parco ex Sansedoni, e a Cuna Vecchia; a Ponte a Tressa, nel parco davanti al campo sportivo e vicino al nuovo campo da basket; a Ville di Corsano, nel parco in via dell’Oliveta e nel parco di via della Torre, e a Ponte d’Arbia, nel giardino Federico e nel giardino della farmacia.

“Oltre alla manutenzione ordinaria che facciamo costantemente – afferma Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – abbiamo deciso di fare un investimento straordinario sulle nostre aree verdi con la totale manutenzione delle attrezzature usurate e l’installazione di nuovi arredi e giochi in tutto il territorio. Le numerose aree verdi attrezzate rappresentano una caratteristica importante dei nostri centri urbani e sono luoghi di incontro, di socialità e di gioco che determinano la qualità del nostro vivere. Anche il decoro è un aspetto a cui teniamo particolarmente e che contribuisce alla qualità della vita nei nostri centri urbani. Per questo motivo, abbiamo programmato interventi su tutte le aree verdi del nostro territorio dove questo si rende necessario, sia nel capoluogo che nelle frazioni”.

“All’inizio della nostra esperienza amministrativa – aggiunge Giulia Timitilli, assessore alle politiche educative e giovanili – abbiamo trovato attrezzature urbane che necessitavano di manutenzioni e ripristini e questo è quello che abbiamo fatto fin da subito. Adesso, oltre alla manutenzione ordinaria che facciamo ogni anno, abbiamo deciso di intervenire in maniera straordinaria con la manutenzione delle attrezzature deteriorate e abbiamo programmato anche numerose sostituzioni e nuove installazioni per incrementare le opportunità di gioco e socialità nei nostri parchi”.