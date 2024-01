“Occidenti e modernità”, la presentazione del libro a Siena

Giovedì 11 gennaio, alle 17,30 nella Sala degli Intronati a Palazzo Patrizi in via di Città, 75 a Siena, per il ciclo “Incontri con gli autori” dell’Accademia Senese degli Intronati, verrà presentato il volume di Andrea Graziosi “Occidenti e modernità. Vedere un mondo nuovo”” “(Bologna, Il Mulino, 2023). L’incontro sarà introdotto dall’Archintronato Roberto Barzanti.

Andrea Graziosi insegna Storia contemporanea nell’Università di Napoli Federico II ed è uno dei maggiori esperti di storia sovietica, ucraina e dell’Europa centro-orientale.

Nel volume “Occidenti e modernità”, che sarà presentato all’Accademia degli Intronati di Siena, l’autore sostiene che è necessario rivedere le nostre idee, le nostre categorie, la nostra interpretazione del passato oltre che del presente. Perché anche le categorie e le interpretazioni, come tutti gli oggetti storici, deperiscono e alla fine si inabissano, o cambiano talmente di significato da diventare creature nuove, malgrado portino il vecchio nome.

Il Covid e l’invasione russa dell’Ucraina hanno illuminato di colpo l’evoluzione e la crisi delle società occidentali e, facendo ciò, hanno reso evidente quanto le categorie con cui siamo cresciuti e abbiamo interpretato il Novecento e le nostre stesse vite siano ormai logore. Andrea Graziosi riflette sulle cause e le conseguenze dei mutamenti che hanno progressivamente trasformato l’Occidente scaturito dal secondo conflitto mondiale. Fine del mondo contadino, individualizzazione, crollo delle nascite e straordinario balzo in avanti nell’attesa di vita che ha reso e rende tutte le società più vecchie e meno vitali, coagularsi di nuove istanze reazionarie, ricomposizione faticosa di collettività plurali dal punto di vista etnico e del colore, crisi dell’azione e delle forme della politica sono alcuni degli aspetti sui quali si sofferma.

Su che cosa potremmo far leva per salvare, innovando, un tipo di Occidente e di Modernità che è in crisi, ma era riuscito, pur con tutti i suoi difetti, ad aumentare libertà e dignità umane più di ogni altro sistema conosciuto e il progetto europeo, che ne è uno dei nuclei fondamentali?