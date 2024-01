Monteroni d’Arbia: approvato il bilancio di previsione per il 2024

Conferma dei servizi rivolti ai cittadini mantenendo le tariffe, le aliquote e le agevolazioni per le fasce più deboli, supporto alla rete di associazioni locali e proseguimento degli investimenti sul territorio per interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. Sono queste le linee guida principali del bilancio di previsione per il 2024 del Comune di Monteroni d’Arbia, approvato nell’ultimo consiglio comunale del 2023 che si è riunito lo scorso 29 dicembre. Il bilancio di previsione per il 2024 è stato approvato all’unanimità dei presenti, oltre a un passaggio concertativo con le delegazioni sindacali che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo.

“Il bilancio di previsione per il 2024 – afferma Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia – conferma e consolida l’attenzione dell’amministrazione comunale per i servizi rivolti alla comunità e per lo sviluppo del territorio. La sua approvazione entro fine anno, nel rispetto della normativa, consentirà all’amministrazione comunale di dare continuità a servizi e investimenti senza ricorrere all’esercizio finanziario provvisorio e ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto”.

Le linee guida. “Grazie alle risorse a disposizione – aggiunge Berni – saranno mantenute invariate le tariffe e le aliquote, oltre alle agevolazioni per i cittadini in difficoltà e alle riduzioni sulla Tari per chi effettua in maniera corretta la raccolta differenziata con buone pratiche ambientali. Inoltre, saranno garantiti il sostegno alle attività sociali e il contributo a integrazione dei canoni di locazione, colmando la mancanza di risorse ricevute dallo Stato per supportare le fasce più deboli. A questo si aggiungono i contributi per le associazioni locali, da sempre partner preziosi per l’amministrazione comunale in ambito sociale, culturale e sportivo, e per progetti di sviluppo dei percorsi educativi tesi a favorire la crescita e la formazione della nostra comunità”.

Interventi sul territorio. “Sul fronte degli investimenti – continua il primo cittadino – concluderemo gli interventi avviati e porteremo avanti nuovi appalti e opere per circa 10 milioni di euro complessivi. Nelle scorse settimane sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido a Monteroni d’Arbia e presto sarà pubblicato il bando di gara per il primo stralcio dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi, ancora a Monteroni d’Arbia, dove abbiamo inaugurato pochi giorni fa i nuovi campi da tennis rinnovati e resi più fruibili grazie al supporto della Regione Toscana.

Fra i numerosi interventi previsti sul territorio, sia nel capoluogo che nelle frazioni, mi preme ricordare la rigenerazione urbana della Grancia di Cuna e degli ex Macelli, che darà un nuovo volto e nuove funzioni a due strutture importanti per il nostro territorio, ma anche i lavori previsti a Ville Corsano, per riqualificare l’area ludico-sportiva, e a Ponte a Tressa, per sistemare l’area verde della scuola dell’infanzia e completare il marciapiede nell’area fieristica. Questo – conclude Berni – è anche il primo bilancio in cui si iscrivono a pagamento le quote di ammortamento per la nuova scuola dell’infanzia di Ponte a Tressa, ridotte grazie all’utilizzo del contributo della Fondazione Mps”.