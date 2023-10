L’oroscopo di oggi

Ariete

Oggi prenditi cura delle tue risorse, e loro si prenderanno cura di te, questo vale sia per il fisico che per il denaro. Energia e forma fisica sono importanti quanto il portafoglio, e solo questo può darti l’apparenza del successo. Assicurati di sistemare bene la routine di tutti i giorni e sentirai quanti ammiratori.

Toro

Hai bisogno di trovare un equilibrio nel tuo atteggiamento, perché il progetto creativo su cui stai lavorando potrebbe rimanere irrealizzabile. Questo potrebbe farti perdere la concentrazione e farti distrarre dal progetto che ti eri prefissato in precedenza. I bambini o alcuni giovani potrebbero essere parte del problema. Tienili a debita distanza finché non hai ben chiaro i tuoi obiettivi.

Gemelli

In questo momento hai la sensazione di essere spaesato in qualche modo, perché sei attirato e trascinato da vari problemi. Non senti il bisogno di essere legato a nessuna linea d’azione, ma mettiti in gioco, in questo modo riuscirai a capire cosa sta succedendo.

Cancro

Hai voglia di staccarti dalla strada principale e fare qualcosa di radicale, non devi ignorare questo desiderio ance se incontri resistenza. Forse è quello di cui hai bisogno, ma solo se lo fai con decisione e chiarezza, perché così riuscirai a riavere quello che desideri. Uno sguardo alle cose insolite può essere sia divertente che edificante.

Leone

Il tuo livello di energia oggi potrebbe fluttuare, portando a momenti di malinconia o di stanchezza generale. Forse avrai il desiderio di isolarti da un amico vicino o dal partner. Dovresti mantenere un atteggiamento positivo e affrontare la vita in modo positivo. Altrimenti sarai frustrato e di poca compagnia.

Vergine

Al momento potrebbe esserci qualcuno da raggiungere che ha bisogno di una mano. Se così fosse, tu saresti di grande aiuto. Non strafare però se offri assistenza. Non devi ”aggiustare” niente, perché cosi facendo potrebbe risentirne. Invece devi semplicemente dare una piccola spinta verso la direzione giusta fornendo dei suggerimenti.

Bilancia

Ultimamente ti senti un po’ sentimentale? Ti mancano i giorni in cui tutto era così chiaro e semplice? Sei triste perché non puoi tornare indietro ai vecchi tempi? Invece puoi! Rintraccia i tuoi vecchi amici, se ci riesci vai nei vecchi luoghi di ritrovo e assorbine l’energia. Torna a casa, non sarà esattamente la stessa, ma i vecchi spiriti sono ancora lì.

Scorpione

Sei disposto a spendere più di quanto ti puoi permettere, potresti quindi esagerare finanziariamente permettendoti troppi lussi. Seppur con le migliori intenzioni, potresti renderti conto di aver promesso più di quanto tu possa realmente offrire.

Sagittario

Prenditi il tempo necessario per entrare in contatto con te stesso. Con tutto il trambusto nella vita di tutti i giorni è abbastanza facile perdere il contatto con le forze che ti guidano, e non comprendi il perché delle tue azioni. Ora è il momento ideale per l’introspezione e per la riaffermazione di tutto quello che sei e tutto quello che vuoi diventare. Per farlo dovrai rivitalizzare i tuoi sforzi per andare nella direzione che desideri.

Capricorno

Affronti il lavoro e i progetti importanti con un grado insolito di immaginazione, idealismo e ottimismo. Fai attenzione! Vuoi volare alto, ma sempre con i piedi per terra. Potresti fare delle scommesse oppure concentrare le tue energie in più cose contemporaneamente.

Acquario

Oggi sei in uno stato mentale positivo, un atteggiamento ottimista e fiducioso. Il tuo atteggiamento ispiratore può suscitare ammirazione negli altri e aumentare le possibilità di contatti sociali, avanzamenti di carriera, o persino di una nuova storia d’amore. Approfitta di tutte le occasioni e rendile costruttive.

Pesci

In questo momento hai bisogno delle opinioni e dei consigli degli altri per delle trattative che potrebbero continuare. Hai sviluppato grandi abilità negli affari ma non si finisce mai di imparare. Cerca di approfondire la tua comprensione degli altri e non dimenticare di usare il tuo forte intuito per crearti un vantaggio psicologico nelle trattative.