''Franchising Day'': l’affiliazione commerciale come forma di impresa

All’Università di Siena giornata di approfondimento sugli aspetti normativi e di incontri B-To-B

Iniziativa promossa in collaborazione con Federfranchising e Confesercenti Siena

L’analisi del franchising come strumento per fare impresa, l’approfondimento dell’impianto normativo correlato, le opportunità e i rischi imprenditoriali: intorno a questi aspetti si svilupperà il “Franchising Day”, organizzato per domani, 8 maggio, in collaborazione tra Università di Siena, dipartimento di Studi aziendali e giuridici, Federfranchising e Confesercenti Siena, dedicato agli studenti e a tutti gli interessati.Durante la giornata, negli spazi della sede di San Francesco dell’Ateneo, si terrà un seminario formativo (inizio ore 10.30), nel quale interverranno sia docenti universitari sia imprenditori rappresentanti delle associazioni di categoria che riguardano questo specifico settore di impresa: Roberto Di Pietra, direttore del dipartimento, Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, Leonardo Nannizzi, presidente Confesercenti Siena, Alessandro Ravecca, presidente nazionale Federfranchising, Luisa Barrameda, coordinatrice nazionale Federfranchising, Isabella Cariglia, franchisee Bialetti a Siena, Massimo D'Auria, professore di Diritto privato, Ciro Gennaro Corvese, professore di Diritto commerciale, Nicola Dambelli, ASPIE Consulting, partner di Federfranching. A moderare sarà Elena Delfino, caporedattore della rivista specializzata Star Franchising.Con l’obiettivo di fare conoscere la realtà delle aziende affilianti, offrendo agli interessati l’occasione per comprendere la particolare tipologia imprenditoriale e la figura di imprenditore ad esso legata, durante la giornata saranno ospitate una serie di postazioni-franchisor, dove rappresentanti delle aziende forniranno informazioni specifiche sul percorso di avvio di un’attività in franchising. Le aziende franchisor attese al Franchising Day appartengono a settori eterogenei, dalla ristorazione ai servizi più vari rivolti alla persona.Gli incontri presso gli stand, tra le ore 11 e le 16, saranno condotti con la formula del matching: ogni interessato avrà 30 minuti a disposizione per approfondire i diversi aspetti pratici direttamente con il franchisor scelto nelle giornate precedenti. In particolare, gli interessati ad avviare un’impresa con la formula del Franchising, sia come franchisee sia come franchisor, potranno approfondire presso due specifici desk anche gli aspetti legati alla contrattualistica, allo sviluppo di un marchio, e all’accesso al credito. Informazioni e modalità per prenotare gli incontri sul sito www.federfranchising.it