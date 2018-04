Seminario su ''Intelligenza artificiale e apprendimento profondo'' all'Università di Siena

"Intelligenza artificiale e apprendimento profondo" è il tema che sarà trattato nel seminario che si terrà martedì 17 aprile, all'Università di Siena.Il professor Paolo Massimo Buscema, del Semeion Research Center of Sciences of Communication della University of Colorado a Denver parlerà dei complessi algoritmi che stanno dietro ai comportamenti intelligenti dei dispositivi tecnologici: dal riconoscimento intelligente di caratteri scritti a mano a operazioni complesse quali fondere in unica forma conoscitiva basi di dati che non hanno nulla in comune.Il seminario si terrà alle ore 17, presso la sezione di fisica del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, in via Roma 56 (complesso didattico San Niccolò.Informazioni sul sito del dipartimento: https://www.dsfta.unisi.it/it/eventi/intelligenza-artificiale-e-apprendimento-profondo-seminario-di-massimo-buscema