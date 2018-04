La sostenibilità come leva per il business nel settore vitivinicolo

Master executive in “Wine Sustainability Management” dell’Università di Siena e Gambero Rosso

Iscrizioni aperte fino al 30 aprile

Potenziare l’assetto strategico e gestionale delle imprese del settore vitivinicolo migliorando le performance nella gestione integrata della sostenibilità economica, sociale, ambientale: è l’opportunità formativa offerta dalla prima edizione del master executive dell’Università di Siena in “Wine Sustainability Management”, a cui è possibile iscriversi fino al prossimo 30 aprile.Il master di I livello, della durata di 12 mesi, è organizzato dal dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Ateneo senese insieme a Gambero Rosso Academy Srl.Obiettivo del master è creare figure professionali qualificate in grado di supportare le aziende del settore vitivinicolo nel fronteggiare la fida della sostenibilità e nell’incrementare la propria competitività, attraverso un percorso multidisciplinare che prevede lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio, affiancate da visite e esperienze in azienda.“La sostenibilità – spiega la professoressa Maria Pia Maraghini, responsabile scientifico del master e docente di Economia aziendale presso l’Ateneo senese - non rappresenta più ad oggi solo un obbligo morale o normativo per le aziende, ma è a tutti gli effetti un driver fondamentale di crescita e sviluppo, un’opportunità di business che le imprese devono saper cogliere per continuare ad essere competitive nel lungo termine”.Per poter sfruttare appieno le sinergie positive tra i diversi ambiti della sostenibilità, il master mira a sviluppare nei partecipanti competenze di varia natura, da quelle manageriali e giuridiche, a quelle tecniche e comunicative, nonché abilità nell’utilizzo degli strumenti gestionali.Le lezioni, in un’ottica di forte integrazione tra mondo universitario e imprese, saranno tenute da docenti, professionisti e operatori aziendali che proporranno testimonianze e analisi di casi di successo, e affiancate da uno stage di 450 ore o da un project work di approfondimento.La formula del master executive è pensata per i professionisti che già operano nelle aziende del settore, che potranno sperimentare l’implementazione nelle proprie organizzazioni di nuove iniziative in tema di sostenibilità con il supporto di esperti della materia. D'altra parte, il master è fortemente orientato all'inserimento dei frequentanti nel tessuto produttivo e offre agli studenti concrete opportunità di connessione con aziende e organizzazioni in questo campo.Il bando, con tutte le informazioni per l’iscrizione, è disponibile on line all’indirizzo: https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/wine-sustainability-management-master-executive