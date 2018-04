In servizio il nuovo direttore generale dell'Ateneo senese, Emanuele Fidora

Ha preso servizio lunedì 9 aprile all'Università di Siena il nuovo direttore generale dell'Ateneo, dottor Emanuele Fidora, con un incarico della durata di 4 anni.Prima di assumere l’incarico all’Università di Siena, Emanuele Fidora è stato direttore generale dell'Università del Salento dal 2015. Dal 2001 è stato dirigente e direttore generale presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.Il dottor Fidora incontrerà la comunità accademica mercoledì 18 aprile, alle ore 15, nell'aula magna del palazzo del Rettorato, in via Banchi di Sotto 55, per presentarsi ai docenti, al personale tecnico amministrativo e agli studenti dell'Ateneo. L'incontro sarà trasmesso in streaming sul portale dell'Università di Siena.