''Focus sul sistema bancario nel 2016'', all’Università di Siena presentazione dell’analisi dell’Area studi di Mediobanca

Si terrà domani, mercoledì 11 aprile, all’Università di Siena la presentazione del “Focus sul sistema bancario nel 2016”, analisi realizzata dall’Area studi di Mediobanca.L’iniziativa è organizzata dal dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Ateneo senese e si terrà a partire dalle ore 9.30 nell’aula Romani, presso il complesso didattico di piazza San Francesco.Il Focus sul sistema bancario è stato realizzato attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati di bilancio di 461 banche italiane con un attivo superiore a 50 milioni di euro.Il documento, completato nel dicembre 2017 e che viene presentata pubblicamente per la prima volta nell’incontro in programma a Siena, prende in considerazione per ogni banca un’ampia gamma di indicatori sulle caratteristiche economico-patrimoniali, la qualità del credito e il patrimonio di vigilanza.La presentazione dell’analisi vuole essere un’opportunità di approfondimento su un importante tema economico e sociale e punta a mettere in luce alcuni profili di particolare rilevanza per capire il reale stato di salute delle banche italiane, ossia la struttura organizzativa e territoriale, la redditività e i crediti deteriorati.Dopo il saluto del rettore Francesco Frati e del direttore del dipartimento Roberto Di Pietra, Claudio Boido, docente di Economia degli intermediari finanziari dell’Ateneo senese, introdurrà la relazione di Gabriele Barbaresco, direttore dell’Area studi di Mediobanca, seguita dagli interventi e il dibattito con i partecipanti. Le conclusioni sono affidate alla professoressa Elisabetta Montanaro, dell’Università di Siena.Per registrarsi al seminario:Contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.