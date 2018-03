L’Istituto Avogadro, primo sull’Europa, e il Liceo classico Piccolomini, vincitore della finalissima, si sono distinti nell’ultima giornata di USiena game 2018

Si è conclusa in Rettorato la terza e ultima giornata del contest a premi USiena game 2018, con il primo posto del I.I.S. A. Avogadro di Abbadia San Salvatore, risultato vincitore di questa tornata dedicata ai temi dell’Europa. Nella stessa giornata il Liceo Classico Piccolomini di Siena, arrivato al secondo posto sui temi europei, si è invece aggiudicato il primo posto nella finalissima tra le scuole vincitrici delle singole giornate.USiena game è la ormai tradizionale sfida tra scuole superiori che l’Università di Siena organizza ogni anno su discipline scientifiche e umanistiche, nell’ambito dell’iniziativa Unistem, dedicata alla ricerca sulle cellule staminali, a cui partecipano numerose università e scuole d’Italia.USiena game mira a stimolare nei giovanissimi la passione per l’apprendimento e la conoscenza della ricerca, avvicinandoli al mondo universitario, tramite una partecipazione attiva.Al termine della giornata tutti gli studenti si sono raccolti in gruppo per la foto finale con il rettore dell’Ateneo, Francesco Frati.Quest’anno, oltre alle due scuole già citate, alle gare hanno partecipato l’I.T.I. Sarrocchi di Siena, l’I.I.S. S. Giovanni Bosco di Colle Val d'Elsa, l’I.I.S.S. A. Poliziano di Montepulciano. Hanno coordinato i lavori i professori Federico Maria Pulselli, Vincenzo Sorrentino, Fabio Casini e Gabriella Gimigliano.