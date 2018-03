"Conversazioni su Hebron" porta a Siena l'Open Shuhada Street Campaign, una campagna non violenta internazionale che, giunta alla sua quinta edizione, vuole contestare le misure di chiusura e di separazione messe in atto a Hebron dal governo israeliano.Intervengono Luisa Morgantini, di Assopace Palestina, e Luca Nania, volontario per Youth Against Settlements. Modera Riccardo Corradini, di Link Siena.Appuntamento il 9 marzo alle 17:00 nell'Aula Magna di Fieravecchia (Polo Umanistico dell'Università degli Studi Di Siena).