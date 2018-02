Siena, firmato in Ateneo il protocollo tra enti e istituzioni cittadine

“Buone pratiche” per la sostenibilità ambientale

Oggi, nella giornata dedicata al risparmio energetico e all’evento “M’illumino di meno”, è stato firmato all’Università di Siena il Protocollo d’intesa per azioni e comportamenti rivolti all’ecosostenibilità, al risparmio e all’uso razionale delle risorse naturali. Il protocollo ufficializza e intensifica una collaborazione già avviata sui temi ambientali tra l’Ateneo e il Comune di Siena, SEI Toscana, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Acquedotto del Fiora, Tiemme spa.Nell’aula Magna storica del Rettorato, a conclusione delle iniziative per “M’illumino di meno”, i rappresentanti di questi enti e istituzioni hanno illustrato le azioni e gli obiettivi previsti dal protocollo d’intesa, e firmato simbolicamente la dichiarazione di adesione alle “buone pratiche”.