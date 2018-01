Borse di ricerca, premi di studio, e premi di laurea all'Università di Siena

Borse di studio e di ricerca, premi di laurea, agevolazioni per chi frequenta un Master: sono molte le opportunità per gli studenti dell’Università di Siena, con numerosi bandi consultabili sulle pagine web dell’Ateneo.Gli studenti che frequentano con merito i corsi di laurea scientifici possono ricevere un rimborso parziale delle tasse di iscrizione. Pare fare richiesta, gli studenti che stanno frequentando il secondo anno dei corsi di laurea scientifici, e che abbiano già conseguito trenta crediti formativi, possono fare domanda entro il prossimo 31 gennaio. Chi frequenta il primo anno dovrà conseguire i crediti e fare la richiesta di contributo entro il 31 dicembre 2018. Con diverse scadenze, molti bandi di concorso per premi di studio sono aperti per chi frequenta i Master universitari. Link diretto alla pagina web: https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/premi-di-studio-di-laurea-agevolazioni-e-incentivi Per chi è già laureato e desidera svolgere attività di ricerca, in questo momento sono ancora aperti due bandi per laureati in Archeologia e in Storia dell’Arte. Una borsa è dedicata ad un progetto di approfondimento dell’attività dell’artista Francesco di Giorgio, a partire dal catalogo delle opere e dall’approfondimento dei dati biografici e archivistici. Possono partecipare i laureati magistrali in Storia dell’arte moderna o titoli equivalenti, preferibilmente con Dottorato di ricerca. Il bando scade mercoledì 31 Gennaio. L’altra borsa di studio, dedicata a laureati magistrali in Archeologia, preferibilmente con Dottorato di ricerca, servirà ad approfondire le conoscenze sull'utilizzo degli spazi da parte dei gruppi neandertaliani durante l'occupazione dei siti musteriani del Riparo l'Oscurusciuto (Ginosa, TA) e di Grotta dei Santi (Monte Argentario – GR). Le domande devono pervenire entro il 29 gennaio.Link diretto ai bandi: https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/borse . Alla stessa pagina web si possono trovare i moduli per presentare la domanda.