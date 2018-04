A Siena esperti, istituzioni e operatori si confrontano sul futuro delle politiche turistiche

Il pomeriggio di riflessione, in programma giovedì 19 aprile alle ore 16.30 al Santa Maria della Scala, si aprirà con il ‘Tavolo delle Idee’ per raccogliere spunti e proposte

Interverranno il sindaco di Siena, Bruno Valentini e gli assessori Sonia Pallai e Stefano Ciuoffo

‘Fra identità e bellezza: Siena, un valore aggiunto per la Toscana’. È questo il titolo dell'iniziativa in programma giovedì 19 aprile, alle ore 16.30, presso il Complesso del Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, a Siena. La riflessione, organizzata dall'assessorato alle Politiche per il Turismo del Comune di Siena con Anci Toscana, Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica con interventi dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, sarà guidata da alcuni dei principali esperti del settore del marketing turistico nazionale, che saranno chiamati a raccogliere le idee e le suggestioni frutto del contributo dei partecipanti ai lavori del convegno.La Palestra delle Idee in apertura dei lavori. La riflessione si aprirà alle ore 16.30 con la raccolta degli spunti e dei suggerimenti che i partecipanti potranno lasciare al ‘Tavolo delle Idee’, compilando un post-it della lunghezza di un tweet. Pensieri e suggerimenti tematici andranno a formare una mappa concettuale che, una volta rielaborata grazie al contributo degli esperti presenti, sarà al centro della fase di discussone della tavola rotonda finale. Una vera e propria palestra delle idee che permetterà a tutti i partecipanti di prendere parte attiva alla discussione, elaborando ipotesi e ricevendo idee e soluzioni. A seguire, i partecipanti avranno l'occasione di conoscere in modo approfondito il progetto di riorganizzazione della cartellonistica turistica, che sarà allestito entro maggio in tutto il centro storico di Siena. Sarà possibile vedere i quattro itinerari previsti nella nuova cartellonistica, i totem e le plance supportati dalle spiegazioni di CL Service e dei referenti dell'Assessorato alle Politiche per il Turismo, del Centro Guide - AGT e Federagit che spiegheranno, in pillole, "Siena come non l'avete mai vista".Il racconto delle politiche turistiche di Siena e del Paese. Il convegno entrerà nel vivo con l’intervento di Bruno Valentini, sindaco di Siena che si concentrerà sul racconto dello stretto legame tra turismo e identità culturale della città. L’evoluzione delle politiche turistiche sarà al centro dell’analisi guidata dall’assessore Sonia Pallai che illustrerà la strategia di marketing di destinazione e i progetti sviluppati per la città. Sarà il racconto di un “viaggio” intrapreso con le categorie economiche, gli enti e le istituzioni locali e regionali, che metterà in scena i dati e i risultati per la destinazione Siena.Da Siena la prospettiva si allargherà alla destinazione Italia per capire dove sta andando il Paese in compagnia di Francesco Tapinassi, dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La prima parte dei lavori si chiuderà con Stefano Landi, Presidente SL&A Turismo e Territorio che approfondirà il tema ‘Identità è Cultura’.Il confronto al tavolo delle idee e le conclusioni. Il pomeriggio di lavori proseguirà con la fase di confronto, analisi e proposta che sarà sviluppata attraverso la tavola rotonda a cui prenderanno parte Alberto Peruzzini, direttore Toscana Promozione Turistica; Paolo Chiappini, direttore Fondazione Sistema Toscana; Alessandro Tortelli, direttore Centro Studi Turistici di Firenze; Simone Gheri, Direttore di ANCI Toscana; Alessandro Brilli, direttore di Rete imprese Italia Siena e Bruno Valentini, sindaco di Siena. Il confronto permetterà agli esperti del settore di misurarsi sui temi di riflessione raccolti durante la fase preliminare dell’evento, attraverso i post-it. Il confronto coordinato da Robert Piattelli, Co-Founder BTO Educational, restituirà all'aula la sintesi delle proposte raccolte durante il ‘tavolo delle idee’. Le conclusioni del convegno saranno affidate all’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.Info utili. Il convegno 'Fra identità e bellezza: Siena, un valore aggiunto per la Toscana' è organizzato da Comune di Siena, Anci Toscana, Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica. L’iscrizione e la partecipazione è gratuita, per ragioni organizzative è gradita la conferma di partecipazione. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi all'Assessorato Politiche per il Turismo del Comune di Siena, scrivendo una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o chiamando i numeri 0577 292128/ 78 (orario ufficio).