Turismo, Poggibonsi continua a crescere

Segno più nel 2017 rispetto al 2016. Complessivamente sono stati 64.828 gli arrivi e 159.825 le presenze

Si presenta ancora con il segno più l’andamento dei flussi turistici a Poggibonsi. Nel 2017 sono stati complessivamente 64828 gli arrivi e 159825 le presenze con una crescita rispettivamente del 5,05 per cento e del 2,2 per cento e di circa 3100 e 3400 unità in termini assoluti.“Dati ancora parziali – dice l’assessore alle politiche per il turismo Fabio Carrozzino – ma che delineano un trend che continua ad essere positivo, a maggior ragione perché segue un biennio di forte crescita”.Nel biennio 2015-2016 si è passati da 42.453 (2014) a 61.712 (2016) arrivi con più 19.259 in valore assoluto e aumento percentuale del 45,37. In termini di presenze si è passati da 114.041 (2014) a 156.351 (2016) unità con un aumento del 37,10 per cento e di 42.310 unità. “Con l’incremento ulteriore rilevato nel 2017, più contenuto, abbiamo un triennio in cui i flussi si sono consolidati, e già questo è positivo, e hanno continuato a crescere – dice Carrozzino - In tre anni gli arrivi sono cresciuti di 22375 unità con un più 52,7 per cento e le presenze sono cresciute di 45784 unità con un aumento percentuale di oltre il 40 per cento”.“Pur mancando ancora all'appello alcune strutture – dice Carrozzino - emerge un quadro che ci indica che dobbiamo proseguire sul percorso tacciato che ci vede impegnati dentro e fuori i confini del nostro Comune. E quindi ‘Be Tuscan for a day’, l’operazione sull’Archeodromo, il lavoro sull’innovazione e sulla valorizzazione del rapporto tra Poggio Imperiale e la città che ha visto proprio di recente il lancio del brand. C’è un percorso che siamo impegnati ad implementare, fatto da tante e diverse competenze e che coinvolge trasversalmente scuola e formazione, commercio e cultura come contenuti di una unitaria azione di promozione turistica volta a incrementare la capacità attrattiva della nostra città e del nostro territorio. Volta a cogliere questa opportunità di crescita e sviluppo”.Entrando più nel dettaglio dei dati 2017, vediamo che per quanto riguarda le strutture alberghiere il dato complessivo mostra un più 2,79 sugli arrivi e un più 1,71 sulle presenze. L’indice di permanenza cala lievemente (da 2,53 a 2,47). Estrapolando il dato su italiani e stranieri, emerge che i primi crescono sia sugli arrivi che sulle presenze (più 2,95 e più 4,27) mentre gli stranieri crescono in termini di arrivi (più 2,59) e diminuiscono in termini di presenze (-1,55). Similare la situazione sugli extralberghieri dove gli italiani crescono (26,4 sugli arrivi e 24,32 sulle presenze) e gli stranieri crescono sugli arrivi (11,78) mentre sulle presenze permane una lieve flessione (-1,97). Complessivamente gli extralberghieri crescono di più degli alberghieri con un dato finale che si attesta su un più 15,85% sugli arrivi e un più 3,15% sulle presenze. L’anno passato era stato il contrario. “I dati, che saranno oggetto di tutti gli approfondimenti necessari, mostrano un consolidamento importante – dice Carrozzino - Nostro compito è proseguire e lavorare ancora meglio insieme alla molteplicità di soggetti che sono stati e dovranno continuare ad essere parte attiva in questo percorso”. I dati sono dell’Osservatorio turistico del Comune di Siena.