Flussi turistici, Confesercenti: dati incoraggianti

Il presidente provinciale Nannizzi commenta i numeri presentati ieri

“Il turismo merita professionalità specifiche. Anche da parte del prossimo Governo”. “Incoming e tassa di soggiorno prossimi obiettivi per il lavoro di squadra”

“il dato di crescita di arrivi e presenze e turistiche è importante, soprattutto nell’arco di 5 anni. Va dato atto che su questo aspetto istituzioni e operatori hanno fatto un buon lavoro”: Così Leonardo Nannizzi, Presidente provinciale Confesercenti, commenta la presentazione dei dati sulla stagione turistica 2017 in provincia di Siena, avvenuta ieri nel capoluogo.“La scelta del Comune di Siena di dedicare al Turismo uno specifico assessorato con competenza esclusiva si è rivelata alla distanza efficace; c’è da augurarsi che analoga strategia venga adottata a livello nazionale, da parte del prossimo Governo. Tra i tanti dati presentati oggi spicca a mio avviso anche la incoraggiante tendenza di crescita dei flussi nei mesi di bassa stagione, il che deve stimolare ancora di più tutti gli attori ad incentivare un lavoro di squadra per la valorizzazione di questo territorio come destinazione turistica. C’è bisogno di determinazione, volontà e competenze in questo ambito: l’auspicata creazione di nuove figure imprenditoriali in questo settore potrebbe rivolgersi con efficacia anche a migliorare le attività di incoming coordinato, ci sono ampie potenzialità per farlo. Per parte dei Comuni, ci auguriamo che la gestione dell’imposta di soggiorno arrivi nei prossimi giorni ad una fase di maturità che armonizzi le diverse aliquote tra amministrazioni confinanti, giungendo in prospettiva ad una entità uguale per tutti che sarebbe meglio percepita dal turista”.