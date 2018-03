Ritornano a braccetto con la primavera gli appuntamenti con il Treno Natura, alla scoperta delle Terre di Siena viaggiando slow

Per chi non si rassegna all’idea di non poter viaggiare a ritroso nel tempo. Soprattutto per chi decide di fare questa esperienza in uno dei più bei paesaggi della Toscana e di sempre. Tornano gli appuntamenti con il Treno Natura a bordo delle ormai mitiche carrozze “centoporte“ a rimorchio di scuri “ciclopi fumanti”, oppure sulla littorina d’epoca, alla scoperta dei borghi più belli delle Crete, della Val d’Orcia e del Monte Amiata.Una esperienza unica attraverso paesaggi incontaminati, che racchiudono un patrimonio infinito di tradizioni, arte, cultura ed enogastronomia.Itinerari inconsueti e irresistibili che porteranno i passeggeri in romantiche stazioni dalle quali partecipare a sagre e feste, raggiungere pievi, borghi e castelli, soffermarsi per una degustazione in una fattoria...senza alcuna fretta, per godersi le storie, i profumi ed i sapori dei paesaggi che ci circondano.In primavera ogni tappa è abbinata a un evento speciale: il primo appuntamento del treno a vapore è a San Giovanni d'Asso per la sagra del Tartufo Marzuolo, poi per Pasquetta, lunedì 2 aprile, il treno a vapore arriva a Buonconvento, dove si tiene la Fiera regionale dell’antiquariato.Domenica 22 aprile il convoglio a vapore partirà alla volta diSan Quirico d’Orcia, l’antico borgo sulla Via Francigena dove si tiene l’Orcia Wine Festival, la kermesse dedicata ai vini del territorio, mentre mercoledì 25 aprile appuntamento con ilTreno di Primavera, con destinazione Castiglione d’Orcia e il suo castello.Da non perdere sarà anche la Maggiolata a Montalcino martedì 1° maggio mentre domenica 13 maggio il treno a vapore arriva ad Asciano per il Mercato de’ Ghiotti, sagra dedicata al cacio e ai baccelli. Il calendario di primavera si chiuderà infine con altri tre appuntamenti: il 20 maggio sarà la volta della Festa del Treno a Vapore a Torrenieri, il 27 maggio con il Treno degli Etruschi a Chiusi e per finire ad Asciano il 2 Giugno per la sagra dedicata ai “Tesori della Terra”.Un calendario straricco di appuntamenti tutti imperdibili che continua per tutto l’anno, un progetto finanziato dai Comuni di Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia e Trequanda, simbolo della volontà dei territori di investire con forza in progetti di area attraverso il supporto di Terre di Siena LAB, società partecipata dai comuni stessi e dalla provincia di Siena e la collaborazione di Fondazione FS Italiane. Vivi le Terre di Siena, scegli il #trenonatura!Per consultare il programma completo e aggiudicarsi un posto in carrozza http://www.terresiena.it/trenonatura oppure chiamare il numero 0577\48003 oppure scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.