''Formazione. Si plagiano le idee? Almeno si dica che Sena Civitas propone cose valide''

"Sarà l’aria sanremese ma odor di plagio si respira anche a Siena. Eh sì, perché l’idea di formare gli operatori del settore turistico nasce tra gli amici di Sena Civitas in tempi non sospetti ed a comprovare l’onestà dell’affermazione tutti possono cercare in internet le proposte culturali presentate già ad aprile 2017". Così l'inizio di un intervento di Sena Civitas."Colpirà, dunque, il lettore che il punto 12 delle proposte sulla cultura citi: “… formazione di quanti operano in esercizi commerciali o negli hotels alla migliore capacità di attenzione al cliente, qualità del servizio e dell’esercizio, relazione con il pubblico e alla divulgazione di quanto concorre a promuovere la città”.L’idea consiste nell’organizzare corsi che, in maniera organica e strutturata, trattino sia l’aspetto dell’accoglienza che quello della (in)formazione sul patrimonio artistico-culturale della città e che veda coinvolto il settore turistico nella sua totalità.Quanto proposto dall’attuale amministrazione, invece, risulta oggettivamente riduttivo, nella misura in cui si rivolge ai soli operatori della “ricezione” e non anche a quelli della “ristorazione”, e parziale rispetto all’intero patrimonio artistico cittadino, perché concentrato sul Palazzo Civico e sul Duomo/Santa Maria della Scala.Molto simile, insomma, con due soli incontri di mezza giornata, alla tipologia di turista mordi e fuggi che, al momento, caratterizza la città! Pare, poi, che anche l’informativa sull’evento sia arrivata agli interessati non dal comune ma tramite un’associazione di categoria e solo il giorno prima (ndr. Il 7 di febbraio).Tutto considerato, dunque, al di là della presunta scopiazzatura e senza nulla togliere all’indubbia capacità delle guide, dispiace che anche questa iniziativa sembri più un’operazione di facciata che altro!"