''A Piccoli Passi'': baby esploratori alla scoperta dei dipinti della Pinacoteca di Siena

Domenica 4 febbraio tour guidato dedicato ai pittori e alle tecniche antiche delle botteghe medievali

Gli affreschi e le pitture della Pinacoteca Nazionale di Siena non saranno più un mistero con la nuova tappa di SCOPRILARTE, in programma domenica 4 febbraio. Il divertente itinerario guidato di ‘A Piccoli Passi’, la rassegna ‘for kids’ organizzata dal Comune di Siena, torna alle ore 11, alla Pinacoteca Nazionale di Siena, in via San Pietro, per scoprire il patrimonio artistico e le sale del museo cittadino, attraverso un divertente itinerario tra i colori e i personaggi raffigurati nelle pale dei grandi artisti del passato.Tutti i colori dell’arte alla Pinacoteca. I segreti delle botteghe medievali e degli artisti del passato saranno al centro del nuovo appuntamento di domenica 4 febbraio. Dai dipinti dorati alle scale cromatiche di verde e ‘verdaccio’, i bambini avranno la possibilità di fare un vero e proprio tuffo nella bellezza del Museo di via San Pietro, che per l’occasione permetterà ai ‘baby visitatori’ di indossare i panni dei piccoli pittori per approfondire le tecniche artistiche del passato. Ambrogio Lorenzetti, Duccio di Buoninsegna, Francesco di Giorgio e tanti altri illustri personaggi saranno al centro dei racconti animati delle guide Federagit, che illustreranno i segreti delle tecniche e dei particolari colori nei dipinti del Trecento. Il costo dell’evento è di 6 euro a bambino, gratis il primo accompagnatore e 6 euro per eventuale secondo accompagnatore, mentre l’ingresso al Museo è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3348418736 (anche WhatsApp) o scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . A tutti i piccoli visitatori sarà consegnato lo zainetto di “Siena for Kids” per affrontare nuove avventure alla scoperta della città.‘A Piccoli Passi’ è il calendario di visite guidate dedicate ai più piccoli per esplorare la città, attraverso il divertente racconto delle guide turistiche. La rassegna, in programma ogni domenica fino al 25 febbraio 2018, rientra in “Siena for Kids”, il progetto per bambini e famiglie organizzato dal Comune di Siena, assessorato al turismo, con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena e con i proventi dell’imposta di soggiorno. Il programma completo è disponibile sul sito www.enjoysiena.it . Per info è possibile l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire #sienaforkids e i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest e YouTube.