I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 8 aprile, sulla strada statale Siena-Grosseto nei pressi dell'uscita Roselle in direzione Grosseto dove un'autovettura, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere sul guard rail. Sul posto anche il personale del 118 e la Polizia Stradale.