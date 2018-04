Codice giallo per pioggia e temporali fino alle ore 13 di giovedì 5 aprile

Sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali in serata. Domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani, giovedì 5 aprile.Ecco il dettaglio.PIOGGIA. Oggi precipitazioni diffuse su tutte le province e a carattere di rovescio o temporale in serata. Durante la notte di domani e fino al primo pomeriggio residue precipitazioni sparse a carattere di rovescio che tenderanno a interessare le zone centro-settentrionali. Per le prossime 24-30 ore circa si prevedono i seguenti cumulati: medi fino a significativi sulla Lunigiana/Garfagnana e Apuane, in Appennino pistoiese e altre zone di nord-ovest, inferiori ma sempre significativi sulle rimanenti zone settentrionali, di poco significativi sul resto della regione; massimi fino a elevati sulle zone di nord-ovest e Appennino settentrionale, generalmente non elevati altrove. Intensità massima fino a forte in corrispondenza dei temporali.TEMPORALI. Oggi, dal pomeriggio e in serata, possibilità di temporali su tutto il territorio, più probabili sulle zone settentrionali e nord-occidentali, costa e aree limitrofe. I fenomeni temporaleschi potranno essere associati a colpi di vento o locali grandinate.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo