Chiuso al traffico per due notti, da lunedì 26 a mercoledì 28 marzo con orario dalle 22 alle 6, il bypass del Galluzzo. Lo rende noto Anas, spiegando che la chiusura è stata disposta per consentire a Società Autostrade di eseguire alcuni lavori in prossimità dell'innesto del raccordo Siena-Firenze.Il traffico, spiega sempre Anas, sarà deviato con indicazioni sul posto.