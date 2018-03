ToscanaNeve, ancora neve in arrivo a quota piste. Tutte le stazioni aperte per Pasqua

All'Abetone al via il Pinocchio sugli sci. A Zeri bambini e babbi sciano gratis per San Giuseppe

Continua sulla Toscana il passaggio di perturbazioni. Anche il nuovo fine settimana si annuncia con nevicate sulle nostre montagne, che si presentano con piste in perfette condizioni. In tutte le stazioni è dunque confermata l'apertura per il periodo pasquale.Il bollettinoAbetone: altezza neve 120/300, impianti aperti 16/17Info: multipassabetone.itAmiata: altezza neve cm 60/180. Impianti aperti oggi 5/8. Sono aperte le due seggiovie e gli skilift jolly, Crocicchio e Asso di fiori. Domenica navetta rifugio Cantore/Vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico. amiataneve.itCutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 120/150, impianti aperti 4/4. Sabato meteo permettendo si scia in notturna doganaccia2000.itGarfagnana: altezza neve cm 60/80, impianti aperti 6/6. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.Zeri: altezza neve 40/100 impianti aperti 3/3 anche nei giorni feriali.Gli appuntamentiSiamo entrati nella settimana del Pinocchio sugli sci, in programma all'Abetone dal 17 al 24 marzo.Sempre all'Abetone rimandata al 24 marzo la gara “Come sciavamo” in programma in Val di Luce e dedicata agli sciatori con attrezzatura e abbigliamento ante 1979.Rimandato al 24 marzo anche lo Slope Style contest al Gravity snow Park del Pulicchio.A Zeri il 19 marzo si festeggia San Giuseppe, patrono di La Spezia. I bambini accompagnati dai babbi sciano gratis.